Пентагон планує скоротити військову присутність США у країнах Балтії — Конгрес проти
Пентагон планує скоротити військову присутність США у країнах Балтії — Конгрес проти

Пентагон
Read in English
Джерело:  Delfi

У Пентагоні дійсно почали говорити про бажання скоротити військову присутність США в країнах Балтії. Це поганий сигнал для союзників, оскільки це саме те, чого очікують росіяни. Конгрес буде протидіяти цьому.

Головні тези:

  • Пентагон виражає плани скоротити військову присутність США в країнах Балтії, що викликає обурення Конгресу та союзників.
  • Конгрес активно протидіє цим планам та намагається забезпечити збереження американської присутності в регіоні та фінансову допомогу країнам Балтії.

Конгрес протидіятиме виведенню військ США з країн Балтії

Про це повідомив конгресмен від Республіканської партії США Дон Бекон.

Бекон підтвердив, що у Пентагоні приблизно місяць тому деякі чиновники почали говорити про те, що хочуть скоротити військову присутність США в країнах Балтії та фінансування на це. На думку конгресмена, це вкрай погана ідея та вкрай поганий сигнал — росіяни цього дуже чекають.

Я думаю, що Росія хотіла б цього. Якщо вона збирається кинути виклик НАТО, то це буде в країнах Балтії, тому що, очевидно, країни Балтії знаходяться далі на периферії. Туди важче доставити війська. І я думаю, якщо росіяни захочуть кинути виклик рішучості НАТО, то вони зроблять це там.

Бекон зазначив, що з моменту, як він почув про плани Пентагона, Конгрес встиг відкинути ці плани, тому міністерство знизило активність в цьому напрямку. Зараз Пентагон мовчить, тож ступінь актуальності його планів незрозуміла.

Але в Конгресі існує величезна рішучість забезпечити збереження американської присутності та обсягу фінансової допомоги для навчання та підтримки країн Балтії.

Бекон розкритикував чиновників Пентагона, які заговорили про скорочення присутності США в країнах Балтії, зазначивши, що вони "не дуже мудрі" — на відміну від конгресменів та від президента США Дональда Трампа.

Я вважаю, що вони поводяться безглуздо у цій сфері. Вони мають менталітет 1930-х років, і це не працює. Тому моє завдання вказати на це і привернути до цього увагу. Я вважаю, що у Пентагоні погане керівництво, і сподіваюся, що згодом його замінять.

Бекон також припустив, що низка рішень у Пентагоні приймаються без схвалення з боку президента, або його навіть не сповіщають про це. Зокрема оголошення Пентагона про нібито скорочення присутності в Румунії, схоже, саме з таких. Конгрес вже виступив проти та обіцяє запобігти таким крокам Пентагона.

Путін любить чути такі речі, але я думаю, що це надсилає поганий сигнал НАТО і, зокрема, тим, хто перебуває на кордоні з Росією, наприклад, країнам Балтії. Це жахливий сигнал. Я також вважаю, що це поганий сигнал для України, якщо ми скоротимо нашу присутність у Румунії.

