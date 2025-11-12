Пентагон планує скоротити військову присутність США у країнах Балтії — Конгрес проти

У Пентагоні дійсно почали говорити про бажання скоротити військову присутність США в країнах Балтії. Це поганий сигнал для союзників, оскільки це саме те, чого очікують росіяни. Конгрес буде протидіяти цьому.

Конгрес протидіятиме виведенню військ США з країн Балтії

Про це повідомив конгресмен від Республіканської партії США Дон Бекон.

Бекон підтвердив, що у Пентагоні приблизно місяць тому деякі чиновники почали говорити про те, що хочуть скоротити військову присутність США в країнах Балтії та фінансування на це. На думку конгресмена, це вкрай погана ідея та вкрай поганий сигнал — росіяни цього дуже чекають.

Я думаю, що Росія хотіла б цього. Якщо вона збирається кинути виклик НАТО, то це буде в країнах Балтії, тому що, очевидно, країни Балтії знаходяться далі на периферії. Туди важче доставити війська. І я думаю, якщо росіяни захочуть кинути виклик рішучості НАТО, то вони зроблять це там. Поширити

Бекон зазначив, що з моменту, як він почув про плани Пентагона, Конгрес встиг відкинути ці плани, тому міністерство знизило активність в цьому напрямку. Зараз Пентагон мовчить, тож ступінь актуальності його планів незрозуміла.

Але в Конгресі існує величезна рішучість забезпечити збереження американської присутності та обсягу фінансової допомоги для навчання та підтримки країн Балтії.

Бекон розкритикував чиновників Пентагона, які заговорили про скорочення присутності США в країнах Балтії, зазначивши, що вони "не дуже мудрі" — на відміну від конгресменів та від президента США Дональда Трампа.

Я вважаю, що вони поводяться безглуздо у цій сфері. Вони мають менталітет 1930-х років, і це не працює. Тому моє завдання вказати на це і привернути до цього увагу. Я вважаю, що у Пентагоні погане керівництво, і сподіваюся, що згодом його замінять. Поширити

Бекон також припустив, що низка рішень у Пентагоні приймаються без схвалення з боку президента, або його навіть не сповіщають про це. Зокрема оголошення Пентагона про нібито скорочення присутності в Румунії, схоже, саме з таких. Конгрес вже виступив проти та обіцяє запобігти таким крокам Пентагона.