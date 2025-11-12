Пентагон планує скоротити військову присутність США у країнах Балтії — Конгрес проти

У Пентагоні дійсно почали говорити про бажання скоротити військову присутність США в країнах Балтії. Це поганий сигнал для союзників, оскільки це саме те, чого очікують росіяни. Конгрес буде протидіяти цьому.
Головні тези:
- Пентагон виражає плани скоротити військову присутність США в країнах Балтії, що викликає обурення Конгресу та союзників.
- Конгрес активно протидіє цим планам та намагається забезпечити збереження американської присутності в регіоні та фінансову допомогу країнам Балтії.
Конгрес протидіятиме виведенню військ США з країн Балтії
Про це повідомив конгресмен від Республіканської партії США Дон Бекон.
Бекон підтвердив, що у Пентагоні приблизно місяць тому деякі чиновники почали говорити про те, що хочуть скоротити військову присутність США в країнах Балтії та фінансування на це. На думку конгресмена, це вкрай погана ідея та вкрай поганий сигнал — росіяни цього дуже чекають.
Бекон зазначив, що з моменту, як він почув про плани Пентагона, Конгрес встиг відкинути ці плани, тому міністерство знизило активність в цьому напрямку. Зараз Пентагон мовчить, тож ступінь актуальності його планів незрозуміла.
Але в Конгресі існує величезна рішучість забезпечити збереження американської присутності та обсягу фінансової допомоги для навчання та підтримки країн Балтії.
Бекон розкритикував чиновників Пентагона, які заговорили про скорочення присутності США в країнах Балтії, зазначивши, що вони "не дуже мудрі" — на відміну від конгресменів та від президента США Дональда Трампа.
Бекон також припустив, що низка рішень у Пентагоні приймаються без схвалення з боку президента, або його навіть не сповіщають про це. Зокрема оголошення Пентагона про нібито скорочення присутності в Румунії, схоже, саме з таких. Конгрес вже виступив проти та обіцяє запобігти таким крокам Пентагона.
Путін любить чути такі речі, але я думаю, що це надсилає поганий сигнал НАТО і, зокрема, тим, хто перебуває на кордоні з Росією, наприклад, країнам Балтії. Це жахливий сигнал. Я також вважаю, що це поганий сигнал для України, якщо ми скоротимо нашу присутність у Румунії.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-