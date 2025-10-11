Пентагон вперше дозволив іншій країні будувати військовий об'єкт у США

Катар планує побудувати об'єкт власних військово-повітряних сил на базі ВПС США Маунтін-Хоум в штаті Айдахо. На базі будуть тренувати пілотів катарських винищувачів F-15, також там розмістять катарські літаки.
Головні тези:
- Плани Катару побудувати військовий об'єкт на базі ВПС США свідчать про поглиблення відносин між країнами.
- Цей крок також є виразом міцного оборонного партнерства між Катаром та США.
- Будівництво об'єкта катарськими силами на американській території стане унікальним прецедентом.
Катар побудує у США власний військовий об’єкт
США та Катар 10 жовтня спільно оголосили про плани побудувати авіабазу в Маунтін-Хоум. Це сигнал суттєвого поглиблення відносин між країнами після того, як Білий дім надав Катару безпрецедентні гарантії безпеки.
Обговорення велися ще за часів адміністрації 46-го президента США Джозефа Байдена. А за часів першого терміну президента США Дональда Трампа, у 2017 році, Катар замовив 36 сучасних винищувачів F-15 на суму 12 мільярдів доларів.
Проте можливості Катару проводити навчання вкрай обмежені через невеликий розмір країни та характер місцевості.
Цікавий момент полягає в тому, що Катар будуватиме об'єкт з нуля. Такого права не мав жоден американський союзник до цього моменту. Втім, медіааташе Катару в США Алі Аль-Ансарі пояснив виданню — це не буде авіабаза ВПС Катару у звичному розумінні.
Зазначимо, що на початку жовтня Трамп підписав указ про гарантії безпеки для Катару. Він пообіцяв дипломатичну, економічну та військову підтримку союзнику — і сталося це після нещодавнього ізраїльського авіаудару по Досі.
Указ Трампа фактично прирівнює безпеку Катару до безпеки США, що може значно змінити розклад сил на Близькому Сході. Катар має для ВПС США велике значення — там розташована авіабаза Аль-Удейд, передова оперативна база Центрального командування США.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-