Трамп отримав у подарунок від Катару розкішний літак Boeing

Пентагон офіційно прийняв люксовий літак Boeing 747 від Катару, який президент США Дональд Трамп буде використовувати після модернізації.

Трамп отримав літак у подарунок від Катару

Про це журналістам 21 травня заявив речник американського оборонного відомства Шон Парнелл.

Представник Міноборони США наполягає, що адміністрація Трампа прийняла Boeing 747 від Катару "відповідно до всіх федеральних положень і постанов".

Міністерство оборони докладе зусиль, щоб забезпечити належні заходи безпеки та функціональні вимоги до літака, який використовується для перевезення президента Сполучених Штатів. Поширити

Офіційно літак перейшов у відання Військово-повітряних сил США, які відповідатимуть за його модернізацію відповідно до вимог, які висуваються до президентських бортів.

Як зазначає CNN, для цього може знадобитись повний розбір Boeing 747, аби встановити необхідне обладнання — і в результаті вартість модернізації перевищить вартість самого літака.

Американські медіа ще минулого тижня неофіційно дізналися, що Катар планує подарувати президенту США Дональду Трампу елітний літак Boeing 747-8, і американська адміністрація погодилася на це.

Повідомлення порушило етичні питання, повʼязані з вартістю подарунка і ризиками політичного впливу, однак сам Трамп заявив, що не бачить у цьому ніяких проблем. Поширити

Ба більше, 21 травня Трамп обізвав "дурнем" (jerk) репортера телеканалу NBC за питання про розкішний літак, подарований владою Катару США