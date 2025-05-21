Трамп отримав у подарунок від Катару розкішний літак Boeing
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Трамп отримав у подарунок від Катару розкішний літак Boeing

літак
Джерело:  CNN

Пентагон офіційно прийняв люксовий літак Boeing 747 від Катару, який президент США Дональд Трамп буде використовувати після модернізації.

Головні тези:

  • Пентагон офіційно прийняв від Катару літак Boeing 747 як подарунок для президента США Дональда Трампа.
  • Міністерство оборони докладе зусиль для модернізації літака відповідно до вимог і забезпечення належних заходів безпеки.
  • Подарунок Катару спричинив обговорення етичних питань щодо вартості та політичного впливу, однак сам Трамп вважає ситуацію нормальною.

Трамп отримав літак у подарунок від Катару

Про це журналістам 21 травня заявив речник американського оборонного відомства Шон Парнелл.

Представник Міноборони США наполягає, що адміністрація Трампа прийняла Boeing 747 від Катару "відповідно до всіх федеральних положень і постанов".

Міністерство оборони докладе зусиль, щоб забезпечити належні заходи безпеки та функціональні вимоги до літака, який використовується для перевезення президента Сполучених Штатів.

Офіційно літак перейшов у відання Військово-повітряних сил США, які відповідатимуть за його модернізацію відповідно до вимог, які висуваються до президентських бортів.

Як зазначає CNN, для цього може знадобитись повний розбір Boeing 747, аби встановити необхідне обладнання — і в результаті вартість модернізації перевищить вартість самого літака.

Американські медіа ще минулого тижня неофіційно дізналися, що Катар планує подарувати президенту США Дональду Трампу елітний літак Boeing 747-8, і американська адміністрація погодилася на це.

Повідомлення порушило етичні питання, повʼязані з вартістю подарунка і ризиками політичного впливу, однак сам Трамп заявив, що не бачить у цьому ніяких проблем.

Ба більше, 21 травня Трамп обізвав "дурнем" (jerk) репортера телеканалу NBC за питання про розкішний літак, подарований владою Катару США

Він звинуватив телеканал у поширенні фейків, обізвавши журналіста "недостатньо розумним жахливим репортером" та запропонував йому "провалювати".

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