Трамп получил в подарок от Катара роскошный самолет Boeing
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп получил в подарок от Катара роскошный самолет Boeing

самолет
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Источник:  CNN

Пентагон официально принял люксовый самолет Boeing 747 от Катара, который президент США Дональд Трамп будет использовать после модернизации.

Главные тезисы

  • Пентагон официально принял роскошный самолет Boeing 747 от Катара в качестве подарка для президента США Дональда Трампа.
  • Министерство обороны примет меры для модернизации самолета с соблюдением всех требований безопасности и функциональности.
  • Подарок вызвал дискуссии по вопросам этики, стоимости и влияния, но сам Трамп уверен, что ситуация нормальная.

Трамп получил самолет в подарок от Катара

Об этом журналистам 21 мая заявил спикер американского оборонного ведомства Шон Парнелл.

Представитель Минобороны США настаивает, что администрация Трампа приняла Boeing 747 от Катара "согласно всем федеральным положениям и постановлениям".

Министерство обороны приложит усилия, чтобы обеспечить надлежащие меры безопасности и функциональные требования к самолету, используемому для перевозки президента Соединенных Штатов.

Официально самолет перешел в ведение Военно-воздушных сил США, которые будут отвечать за его модернизацию в соответствии с требованиями, предъявляемыми к президентским бортам.

Как отмечает CNN, для этого может потребоваться полный разбор Boeing 747, чтобы установить необходимое оборудование и в результате стоимость модернизации превысит стоимость самого самолета.

Американские медиа еще на прошлой неделе неофициально узнали, что Катар планирует подарить президенту США Дональду Трампу элитный самолет Boeing 747-8 и американская администрация согласилась на это.

Сообщение подняло этические вопросы, связанные со стоимостью подарка и рисками политического влияния, однако сам Трамп заявил, что не видит в этом никаких проблем.

Более того, 21 мая Трамп обозвал "дураком" (jerk) репортера телеканала NBC за вопрос о роскошном самолете, подаренном властями Катара США.

Он обвинил телеканал в распространении фейков, обозвав журналиста "недостаточно умным ужасающим репортером" и предложил ему "проваливать".

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