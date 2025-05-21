Трамп получил в подарок от Катара роскошный самолет Boeing

Пентагон официально принял люксовый самолет Boeing 747 от Катара, который президент США Дональд Трамп будет использовать после модернизации.

Трамп получил самолет в подарок от Катара

Об этом журналистам 21 мая заявил спикер американского оборонного ведомства Шон Парнелл.

Представитель Минобороны США настаивает, что администрация Трампа приняла Boeing 747 от Катара "согласно всем федеральным положениям и постановлениям".

Министерство обороны приложит усилия, чтобы обеспечить надлежащие меры безопасности и функциональные требования к самолету, используемому для перевозки президента Соединенных Штатов. Поделиться

Официально самолет перешел в ведение Военно-воздушных сил США, которые будут отвечать за его модернизацию в соответствии с требованиями, предъявляемыми к президентским бортам.

Как отмечает CNN, для этого может потребоваться полный разбор Boeing 747, чтобы установить необходимое оборудование и в результате стоимость модернизации превысит стоимость самого самолета.

Американские медиа еще на прошлой неделе неофициально узнали, что Катар планирует подарить президенту США Дональду Трампу элитный самолет Boeing 747-8 и американская администрация согласилась на это.

Сообщение подняло этические вопросы, связанные со стоимостью подарка и рисками политического влияния, однако сам Трамп заявил, что не видит в этом никаких проблем. Поделиться

Более того, 21 мая Трамп обозвал "дураком" (jerk) репортера телеканала NBC за вопрос о роскошном самолете, подаренном властями Катара США.