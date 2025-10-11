Пентагон впервые разрешил другой стране строить военный объект в США
Мир
Пентагон впервые разрешил другой стране строить военный объект в США

Пентагон
Источник:  Axios

Катар планирует построить объект своих военно-воздушных сил на базе ВВС США Маунтин-Хоум в штате Айдахо. На базе будут тренировать пилотов катарских истребителей F-15, а также там разместят катарские самолеты.

  • Строительство военного объекта Катаром на базе ВВС США Маунтин-Хоум будет уникальным прецедентом в истории оборонного сотрудничества между странами.
  • Этот шаг говорит об углублении отношений между Катаром и США, а также является выражением крепкого военного партнерства.
  • Катар взял на себя обязательство построить и удерживать объект на авиабазе США для повышения квалификации и совместимости, продолжая прочное оборонное партнерство с США.

Катар построит в США собственный военный объект

США и Катар 10 октября совместно объявили о планах построить авиабазу в Маунтин-Хоуме. Это сигнал о существенном углублении отношений между странами после того, как Белый дом предоставил Катару беспрецедентные гарантии безопасности.

Отмечается, что это не будет военная база. Катарский объект будет находиться на территории базы ВВС США и под американской юрисдикцией, сообщил источник.

Обсуждения велись еще при администрации 46-го президента США Джозефа Байдена. А при первом сроке президента США Дональда Трампа, в 2017 году, Катар заказал 36 современных истребителей F-15 на сумму 12 миллиардов долларов.

Однако возможности Катара проводить обучение крайне ограничены из-за небольшого размера страны и характера местности.

Интересный момент состоит в том, что Катар будет строить объект с нуля. Такого права не имел ни один американский союзник до этого момента. Впрочем, медиаатташе Катара в США Али Аль-Ансари объяснил изданию — это не будет авиабаза ВВС Катара в привычном понимании.

Катар взял на себя 10-летнее обязательство построить и удерживать специализированный объект на авиабазе США, предназначенный для повышения квалификации и повышения оперативной совместимости... Это продолжение выражения прочного оборонного партнерства между Катаром и США.

Отметим, что в начале октября Трамп подписал указ о гарантиях безопасности Катару. Он пообещал дипломатическую, экономическую и военную поддержку союзнику и произошло это после недавнего израильского авиаудара по Дохе.

Указ Трампа фактически приравнивает безопасность Катара к безопасности США, что может значительно изменить расклад сил на Ближнем Востоке. Катар имеет для ВВС США большое значение — там расположена авиабаза Аль-Удейд, передовая оперативная база Центрального командования США.

Экономика
