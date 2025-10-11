Пентагон впервые разрешил другой стране строить военный объект в США

Катар планирует построить объект своих военно-воздушных сил на базе ВВС США Маунтин-Хоум в штате Айдахо. На базе будут тренировать пилотов катарских истребителей F-15, а также там разместят катарские самолеты.
Главные тезисы
- Строительство военного объекта Катаром на базе ВВС США Маунтин-Хоум будет уникальным прецедентом в истории оборонного сотрудничества между странами.
- Этот шаг говорит об углублении отношений между Катаром и США, а также является выражением крепкого военного партнерства.
- Катар взял на себя обязательство построить и удерживать объект на авиабазе США для повышения квалификации и совместимости, продолжая прочное оборонное партнерство с США.
Катар построит в США собственный военный объект
США и Катар 10 октября совместно объявили о планах построить авиабазу в Маунтин-Хоуме. Это сигнал о существенном углублении отношений между странами после того, как Белый дом предоставил Катару беспрецедентные гарантии безопасности.
Обсуждения велись еще при администрации 46-го президента США Джозефа Байдена. А при первом сроке президента США Дональда Трампа, в 2017 году, Катар заказал 36 современных истребителей F-15 на сумму 12 миллиардов долларов.
Однако возможности Катара проводить обучение крайне ограничены из-за небольшого размера страны и характера местности.
Интересный момент состоит в том, что Катар будет строить объект с нуля. Такого права не имел ни один американский союзник до этого момента. Впрочем, медиаатташе Катара в США Али Аль-Ансари объяснил изданию — это не будет авиабаза ВВС Катара в привычном понимании.
Отметим, что в начале октября Трамп подписал указ о гарантиях безопасности Катару. Он пообещал дипломатическую, экономическую и военную поддержку союзнику и произошло это после недавнего израильского авиаудара по Дохе.
Указ Трампа фактически приравнивает безопасность Катара к безопасности США, что может значительно изменить расклад сил на Ближнем Востоке. Катар имеет для ВВС США большое значение — там расположена авиабаза Аль-Удейд, передовая оперативная база Центрального командования США.
