Это рекорд. Катарская авиакомпания купит 160 самолетов Boeing
Категория
Экономика
Дата публикации

Это рекорд. Катарская авиакомпания купит 160 самолетов Boeing

Трамп
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Источник:  Reuters

В ходе визита Дональда Трампа в Катар 14 мая государственная авиакомпания Qatar Airways подписала контракт с Boeing на поставку 160 самолетов.

Главные тезисы

  • Qatar Airways заключила сделку с Boeing на приобретение рекордного количества самолетов в истории компании
  • Сделка оценена в размере около 70 млрд долларов и была подписана во время визита президента США в Катар.
  • Детали контракта, включая модели самолетов и условия оплаты, остаются неизвестными, однако аналитики предполагают значительные скидки для авиакомпании.

Катар покупает рекордное количество самолетов в США

Отмечается, что церемония прошла в Дохе с участием президента США и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани.

Это более 200 миллиардов долларов, но 160 в пересчете на самолеты — это фантастика. Это рекорд, и мои поздравления компании Boeing. Выпускайте эти самолеты, выпускайте их.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам Трампа, гендиректор Boeing Келли Ортберг, подписавший соглашение с гендиректором Qatar Airways Бадром Мохаммедом аль-Миром, сказал:

Это самый большой заказ самолетов в истории Boeing, и это хорошо.

Входящие в соглашение модели самолетов пока не раскрываются. Неясно также, подтвержден ли заказ уже с депозитом и обязательствами, идет ли речь только об опционах.

Boeing больше не публикует официальные цены, но согласно последним данным контракт на 160 самолетов 777X может стоить около 70 млрд дол. В то же время, аналитики отмечают, что во время крупных сделок авиакомпании обычно получают значительные скидки.

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