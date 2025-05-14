Это рекорд. Катарская авиакомпания купит 160 самолетов Boeing

В ходе визита Дональда Трампа в Катар 14 мая государственная авиакомпания Qatar Airways подписала контракт с Boeing на поставку 160 самолетов.

Катар покупает рекордное количество самолетов в США

Отмечается, что церемония прошла в Дохе с участием президента США и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани.

Это более 200 миллиардов долларов, но 160 в пересчете на самолеты — это фантастика. Это рекорд, и мои поздравления компании Boeing. Выпускайте эти самолеты, выпускайте их. Дональд Трамп Президент США

По словам Трампа, гендиректор Boeing Келли Ортберг, подписавший соглашение с гендиректором Qatar Airways Бадром Мохаммедом аль-Миром, сказал:

Это самый большой заказ самолетов в истории Boeing, и это хорошо.

Входящие в соглашение модели самолетов пока не раскрываются. Неясно также, подтвержден ли заказ уже с депозитом и обязательствами, идет ли речь только об опционах.