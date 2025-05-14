Это рекорд. Катарская авиакомпания купит 160 самолетов Boeing

В ходе визита Дональда Трампа в Катар 14 мая государственная авиакомпания Qatar Airways подписала контракт с Boeing на поставку 160 самолетов.
Главные тезисы
- Qatar Airways заключила сделку с Boeing на приобретение рекордного количества самолетов в истории компании
- Сделка оценена в размере около 70 млрд долларов и была подписана во время визита президента США в Катар.
- Детали контракта, включая модели самолетов и условия оплаты, остаются неизвестными, однако аналитики предполагают значительные скидки для авиакомпании.
Катар покупает рекордное количество самолетов в США
Отмечается, что церемония прошла в Дохе с участием президента США и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани.
По словам Трампа, гендиректор Boeing Келли Ортберг, подписавший соглашение с гендиректором Qatar Airways Бадром Мохаммедом аль-Миром, сказал:
Это самый большой заказ самолетов в истории Boeing, и это хорошо.
Входящие в соглашение модели самолетов пока не раскрываются. Неясно также, подтвержден ли заказ уже с депозитом и обязательствами, идет ли речь только об опционах.
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