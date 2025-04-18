Эмир Катара провел переговоры с Путиным — почему это важно для Украины
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Политика
Дата публикации

Эмир Катара провел переговоры с Путиным — почему это важно для Украины

Катар
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Источник:  online.ua

17 апреля эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани совершил официальный визит в Москву для переговоров с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Эмир Катара является потенциальным посредником между Россией и Украиной по важным гуманитарным вопросам, включая обмен пленными и возвращение детей.
  • Сотрудничество Катара с Россией может повлиять на газовый рынок Европы и позиции Украины после прекращения транзита российского газа.
  • Украине важно активно сотрудничать с Катаром для обеспечения своих интересов в международных переговорах.

Чем визит эмира Катара в Москву важен для Украины

По словам Семиволоса, есть четыре важных аспекта этого события.

  1. Катар имеет реноме результативного посредника и вовлечен во многие переговорные процессы на Ближнем Востоке. Эта роль подчеркивается активной дипломатией Дохи, стремящейся укрепить свое влияние в региональных и глобальных делах.

  2. Акцент на экономических вопросах, в частности, торговли сжиженным газом.

  3. Гуманитарный аспект: Катар неоднократно пытался выступать посредником между Россией и Украиной, в частности, в вопросах возвращения депортированных украинских детей и обмена пленными.

  4. Вопросы Сирии и ситуации в Газе.

В сухом итоге было подписано несколько документов, и Путин получил приглашение посетить Катар в ближайшее время.

Семиволос отмечает, что встреча эмира Катара с Путиным имеет важное значение для Украины в перспективе.

Катар может быть полезен в гуманитарных вопросах, таких как возвращение депортированных детей и обмен пленными. Однако его посредничество в более широком контексте войны вызывает беспокойство из-за риска продвижения российских нарративов без учета позиции Киева. Без участия Украины в таких переговорах существует риск, что Россия использует Катар для продвижения собственных условий, например в контексте прекращения огня, что может не отвечать интересам Киева.

Укрепление позиций Катара на рынке СПГ может способствовать диверсификации поставок газа в Европу, что поддерживает Украину после прекращения транзита российского газа с 1 января 2025 года. В то же время, сотрудничество Катара с Россией в энергетике может ослабить давление санкций на Москву, что противоречит украинским интересам.

Вопросы Сирии и Газа влияют на Украину, поскольку российская активность на Ближнем Востоке отвлекает Москвы от войны. В то же время, сотрудничество России с Катаром в регионе может усилить позиции РФ на международной арене, ослабляя ее изоляцию.

Регулярные контакты между Катаром и Россией могут осложнить давление на Москву, особенно если Катар будет выступать посредником в переговорах по Украине, считает Семиволос.

Риски есть, чтобы их минимизировать, нужно активизировать прямые контакты с Катаром, чтобы обеспечить участие Украины в любых переговорах, касающихся войны или гуманитарных вопросов. Настаивать на прозрачности посреднических инициатив Дохи во избежание кулуарных договоренностей с участием России. Использовать экономические связи Катара с Европой для продвижения идеи замещения российского газа катарским СПГ, что усилит давление на Москву. Мониторить развитие российско-катарских отношений, особенно в контексте запланированного визита Пуйла в Доху.

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