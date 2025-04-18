Эмир Катара провел переговоры с Путиным — почему это важно для Украины

Чем визит эмира Катара в Москву важен для Украины

По словам Семиволоса, есть четыре важных аспекта этого события.

Катар имеет реноме результативного посредника и вовлечен во многие переговорные процессы на Ближнем Востоке. Эта роль подчеркивается активной дипломатией Дохи, стремящейся укрепить свое влияние в региональных и глобальных делах. Акцент на экономических вопросах, в частности, торговли сжиженным газом. Гуманитарный аспект: Катар неоднократно пытался выступать посредником между Россией и Украиной, в частности, в вопросах возвращения депортированных украинских детей и обмена пленными. Вопросы Сирии и ситуации в Газе.

В сухом итоге было подписано несколько документов, и Путин получил приглашение посетить Катар в ближайшее время.

Семиволос отмечает, что встреча эмира Катара с Путиным имеет важное значение для Украины в перспективе.

Катар может быть полезен в гуманитарных вопросах, таких как возвращение депортированных детей и обмен пленными. Однако его посредничество в более широком контексте войны вызывает беспокойство из-за риска продвижения российских нарративов без учета позиции Киева. Без участия Украины в таких переговорах существует риск, что Россия использует Катар для продвижения собственных условий, например в контексте прекращения огня, что может не отвечать интересам Киева. Поделиться

Укрепление позиций Катара на рынке СПГ может способствовать диверсификации поставок газа в Европу, что поддерживает Украину после прекращения транзита российского газа с 1 января 2025 года. В то же время, сотрудничество Катара с Россией в энергетике может ослабить давление санкций на Москву, что противоречит украинским интересам.

Вопросы Сирии и Газа влияют на Украину, поскольку российская активность на Ближнем Востоке отвлекает Москвы от войны. В то же время, сотрудничество России с Катаром в регионе может усилить позиции РФ на международной арене, ослабляя ее изоляцию.

Регулярные контакты между Катаром и Россией могут осложнить давление на Москву, особенно если Катар будет выступать посредником в переговорах по Украине, считает Семиволос.