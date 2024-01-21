США, Катар и Египет объявили о новом мирном плане на Ближнем Востоке

США, Египет и Катар предложили новый, совместный план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, предусматривающий освобождение израильских заложников палестинскими террористами ХАМАС и вывод израильской армии с территории Сектора Газы.

Что известно о новом мирном плане с участием США на Ближнем Востоке

По информации журналистов издания, ни Израиль, ни палестинские террористы не согласились на предложенный мирный план, поскольку он противоречит заявленным позициям сторон.

Авторы материала ссылаются на собеседников, близких к подробностям ведения переговоров между представителями Израиля и ХАМАС, по словам которых, Израиль и палестинские террористы выражают желание к проведению нового раунда переговоров, которые могут пройти на территории Египта в ближайшие дни.

Готовность двух сторон обсуждать рамочную программу стала положительным шагом. Посредники сейчас работают над устранением разрыва, – отметил близкий к переговорам один из собеседников издания. Поделиться

Новое предложение, поддержанное Вашингтоном, Каиром и Дохой, представляет собой новый подход к разрядке конфликта – цель состоит в том, чтобы сделать освобождение израильских заложников, похищенных ХАМАС, частью всеобъемлющего соглашения, которое могло бы привести к прекращению боевых действий.

Возможно ли обострение конфликта на Ближнем Востоке

По словам заместителя директора Центра ближневосточных исследований Сергея Данилова в эфире телеканала "Эспрессо", война Израиля против террористов ХАМАС на территории Сектора Газа стремительно превращается в открытое противостояние с Ираном.

Получено разрешение на уничтожение высшего руководства корпуса Аль-Кудс и вообще иранцев на территории Сирии. Это… очень серьезная потеря для… экспедиционного корпуса Аль-Кудс. Они занимают очень весомую часть сектора безопасности Сирии и координируют, как Хезболлу, так и многочисленные подобные Хезболле образования в самой Сирии, а также они являются кураторами наркотрафика на Саудовскую Аравию в первую очередь, который идет через Иорданию, - объясняет аналитик. Поделиться

По его словам, на территории Сирии размещаются фабрики по производству искусственных наркотических веществ, контролируемые Ираном.

Он подчеркнул, что этот преступный бизнес приносит огромные доходы "Корпуса стражей исламской революции Ирана".

По его словам, на иорданской границе некоторое время продолжаются бои, а иорданцы поднимают авиацию, ведь наркоторговцы под охраной палестино-сирийской группировки Аль-Кудс начали пробивать границу.