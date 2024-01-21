США, Катар і Єгипет оголосили про новий мирний план на Близькому Сході

США, Єгипет та Катар запропонували новий, спільний план врегулювання конфлікту на Близькому Сході, який передбачає звільнення ізраїльських заручників палестинськими терористами ХАМАС та виведення ізраїльської армії з території Сектора Гази.

Що відомо про новий мирний план за участю США на Близькому Сході

За інформацією журналістів видання, ні Ізраїль, ні палестинські терористи не погодились на запропонований мирний план, оскільки він суперечить заявленим позиціям сторін.

Автори матеріалу посилаються на співрозмовників, близьких до подробиць ведення переговорів між представниками Ізраїлю та ХАМАС, за словами яких, наразі Ізраїль та палестинські терористи висловлюють бажання до проведення нового раунду переговорів, які можуть пройти на території Єгипта найближчими днями.

Готовність двох сторін обговорювати рамкову програму стала позитивним кроком. Посередники зараз працюють над усуненням розриву, - зазначив близький до переговорів один із співрозмовників видання. Поширити

Нова пропозиція, підтримана Вашингтоном, Каїром і Дохою, являє собою новий підхід до розрядки конфлікту - мета полягає в тому, щоб зробити звільнення ізраїльських заручників, викрадених ХАМАС, частиною всеосяжної угоди, яка могла б призвести до припинення бойових дій.

Чи можливе загострення конфлікту на Близькому Сході

За словами заступника директора Центру близькосхідних досліджень Сергія Данилова в ефірі телеканалу “Еспресо”, війна Ізраїлю проти терористів ХАМАС на території Сектора Гази стрімко перетворюється на відкрите протистояння з Іраном.

Отримано дозвіл на знищення вищого керівництва корпусу Аль-Кудс і взагалі іранців на території Сирії. Це... дуже серйозна втрата для... експедиційного корпусу Аль-Кудс. Вони займають дуже вагому частку сектору безпеки Сирії та координують, як Хезболлу, так і численні подібні до Хезболли утворення у самій Сирії, а також вони є кураторами наркотрафіку на Саудівську Аравію в першу чергу, який йде через Йорданію, - пояснює аналітик. Поширити

За його словами, на територіЇ Сирії розміщуються фабрики з виробництва штучних наркотичних речовин, контрольовані Іраном.

Він підкреслив, що цей злочинний бізнес приносить величезні прибутки "Корпусу вартових ісламської революції Ірану".

За його словами, на йорданському кордоні деякий час тривають бої, а йорданці підіймають авіацію, адже наркоторгівці під охороною палестино-сирійського угруповання Аль-Кудс почали пробивати кордон.