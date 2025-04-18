Емір Катару провів переговори з Путіним — чому це важливо для України
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Політика
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Емір Катару провів переговори з Путіним — чому це важливо для України

Катар
Джерело:  online.ua

17 квітня емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані здійснив офіційний візит до Москви для переговорів із нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним. Візит викликав значний інтерес міжнародно спільноти через його геополітичне значення, зокрема в контексті обговорення ситуації в Україні, повідомив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Головні тези:

  • Емір Катару є потенційним посередником між Росією та Україною в гуманітарних питаннях, таких як обмін полоненими та повернення дітей.
  • Співпраця Катару з Росією може вплинути на газовий ринок Європи та позицію України після припинення транзиту російського газу.
  • Україні важливо активно співпрацювати з Катаром для забезпечення своїх інтересів у міжнародних переговорах.

Чим візит еміра Катару до Москви важливий для України

За словами Семиволоса, є чотири важливі аспекти цієї події.

  1. Катар має реноме результативного посередника та залучений у багатьох переговорних процесах на Близькому Сході. Ця роль підкреслюється активною дипломатією Дохи, яка прагне зміцнити свій вплив у регіональних і глобальних справах.

  2. Акцент на економічних питаннях, зокрема торгівлі скрапленим газом.

  3. Гуманітарний аспект: Катар неодноразово намагався виступати посередником між Росією та Україною, зокрема в питаннях повернення депортованих українських дітей і обміну полоненими.

  4. Питання Сирії та ситуації в Газі.

У сухому підсумку було підписано декілька документів, та Путін отримав запрошення відвідати Катар найближчим часом.

Семиволос зазначає, що зустріч еміра Катару з Путіним має важливе значення для України у перспективі.

Катар може бути корисним у гуманітарних питаннях, таких як повернення депортованих дітей і обмін полоненими. Однак його посередництво в ширшому контексті війни викликає занепокоєння через ризик просування російських наративів без урахування позиції Києва. Без участі України в таких переговорах існує ризик, що Росія використає Катар для просування власних умов, наприклад, у контексті припинення вогню, що може не відповідати інтересам Києва.

Зміцнення позицій Катару на ринку СПГ може сприяти диверсифікації постачання газу до Європи, що підтримує Україну після припинення транзиту російського газу з 1 січня 2025 року. Водночас співпраця Катару з Росією в енергетиці може послабити тиск санкцій на Москву, що суперечить українським інтересам.

Питання Сирії та Гази впливають на Україну, оскільки російська активність на Близькому Сході відвертає ресурси Москви від війни. Водночас співпраця Росії з Катаром у регіоні може посилити позиції РФ на міжнародній арені, послаблюючи її ізоляцію.

Регулярні контакти між Катаром і Росією можуть ускладнити тиск на Москву, особливо якщо Катар виступатиме посередником у переговорах щодо України, вважає Семиволос.

Ризики є, аби їх мінімізувати треба активізувати прямі контакти з Катаром, щоб забезпечити участь України в будь-яких переговорах, які стосуються війни чи гуманітарних питань. Наполягати на прозорості посередницьких ініціатив Дохи, щоб уникнути кулуарних домовленостей за участю Росії. Використовувати економічні зв’язки Катару з Європою для просування ідеї заміщення російського газу катарським СПГ, що посилить тиск на Москву. Моніторити розвиток російсько-катарських відносин, особливо в контексті запланованого візиту Пуйла до Дохи.

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