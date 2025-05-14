Це рекорд. Катарська авіакомпанія купить 160 літаків Boeing
Категорія
Економіка
Дата публікації

Це рекорд. Катарська авіакомпанія купить 160 літаків Boeing

Трамп
Джерело:  Reuters

Під час візиту Дональда Трампа до Катару 14 травня державна авіакомпанія Qatar Airways підписала контракт із Boeing на постачання 160 літаків.

Головні тези:

  • Катарська авіакомпанія Qatar Airways підписала угоду з Boeing на постачання 160 літаків.
  • Це найбільше замовлення літаків в історії Boeing, вартістю близько 70 млрд доларів.
  • Угода була укладена під час візиту президента США Дональда Трампа до Катару.

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Зазначається, що церемонія відбулася в Досі за участі президента США та еміра Катару Таміма бін Хамада Аль Тані.

Це понад 200 мільярдів доларів, але 160 у перерахунку на літаки — це фантастика. Це рекорд, і мої вітання компанії Boeing. Випускайте ці літаки, випускайте їх.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами Трампа, гендиректор Boeing Келлі Ортберг, який підписав угоду з гендиректором Qatar Airways Бадром Мохаммедом аль-Міром, сказав:

Це найбільше замовлення літаків в історії Boeing, і це добре.

Моделі літаків, які входять до угоди, поки не розкриваються. Неясно також, чи замовлення вже підтверджене з депозитом і зобов’язаннями, чи йдеться лише про опціони.

Boeing більше не публікує офіційні ціни, але згідно з останніми даними, контракт на 160 літаків 777X може коштувати близько 70 млрд дол. Водночас аналітики зазначають, що під час великих угод авіакомпанії зазвичай отримують значні знижки.

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