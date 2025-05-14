Це рекорд. Катарська авіакомпанія купить 160 літаків Boeing

Під час візиту Дональда Трампа до Катару 14 травня державна авіакомпанія Qatar Airways підписала контракт із Boeing на постачання 160 літаків.

Катар купує рекордну кількість літаків у США

Зазначається, що церемонія відбулася в Досі за участі президента США та еміра Катару Таміма бін Хамада Аль Тані.

Це понад 200 мільярдів доларів, але 160 у перерахунку на літаки — це фантастика. Це рекорд, і мої вітання компанії Boeing. Випускайте ці літаки, випускайте їх. Дональд Трамп Президент США

За словами Трампа, гендиректор Boeing Келлі Ортберг, який підписав угоду з гендиректором Qatar Airways Бадром Мохаммедом аль-Міром, сказав:

Це найбільше замовлення літаків в історії Boeing, і це добре.

Моделі літаків, які входять до угоди, поки не розкриваються. Неясно також, чи замовлення вже підтверджене з депозитом і зобов’язаннями, чи йдеться лише про опціони.