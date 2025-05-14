Це рекорд. Катарська авіакомпанія купить 160 літаків Boeing

Під час візиту Дональда Трампа до Катару 14 травня державна авіакомпанія Qatar Airways підписала контракт із Boeing на постачання 160 літаків.
Головні тези:
- Катарська авіакомпанія Qatar Airways підписала угоду з Boeing на постачання 160 літаків.
- Це найбільше замовлення літаків в історії Boeing, вартістю близько 70 млрд доларів.
- Угода була укладена під час візиту президента США Дональда Трампа до Катару.
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Зазначається, що церемонія відбулася в Досі за участі президента США та еміра Катару Таміма бін Хамада Аль Тані.
За словами Трампа, гендиректор Boeing Келлі Ортберг, який підписав угоду з гендиректором Qatar Airways Бадром Мохаммедом аль-Міром, сказав:
Це найбільше замовлення літаків в історії Boeing, і це добре.
Моделі літаків, які входять до угоди, поки не розкриваються. Неясно також, чи замовлення вже підтверджене з депозитом і зобов’язаннями, чи йдеться лише про опціони.
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