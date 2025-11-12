Пентагон планирует сократить военное присутствие США в странах Балтии — Конгресс против

В Пентагоне действительно стали говорить о желании сократить военное присутствие США в странах Балтии. Это плохой сигнал для союзников, поскольку именно то, чего ожидают россияне. Конгресс будет противодействовать этому.
Главные тезисы
- Пентагон планирует сократить военное присутствие США в странах Балтии, что вызывает негодование союзников и Конгресса.
- Конгресс активно противодействует этим планам и стремится обеспечить сохранение американского присутствия и финансовую помощь для стран Балтии.
- Бекон критикует чиновников Пентагона за их решение сократить присутствие в странах Балтии, полагая, что такие шаги могут послужить негативным сигналом для НАТО и союзников.
Конгресс будет противодействовать выводу войск США из стран Балтии
Об этом сообщил конгрессмен от Республиканской партии США Дон Бэкон.
Бекон подтвердил, что в Пентагоне около месяца назад некоторые чиновники начали говорить о том, что хотят сократить военное присутствие США в странах Балтии и финансирование на это. По мнению конгрессмена, это очень плохая идея и крайне плохой сигнал — россияне этого очень ждут.
Бекон отметил, что с момента, когда он услышал о планах Пентагона, Конгресс успел отбросить эти планы, поэтому министерство снизило активность в этом направлении. Сейчас Пентагон молчит, поэтому степень актуальности его планов неясна.
Но в Конгрессе существует огромная решимость обеспечить сохранение американского присутствия и объема финансовой помощи для обучения и поддержки стран Балтии.
Бекон подверг критике чиновников Пентагона, которые заговорили о сокращении присутствия США в странах Балтии, отметив, что они "не очень мудры" — в отличие от конгрессменов и от президента США Дональда Трампа.
Бэкон также предположил, что ряд решений в Пентагоне принимаются без одобрения со стороны президента или его даже не уведомляют об этом. В частности, объявление Пентагона о якобы сокращении присутствия в Румынии, похоже, именно из таких. Конгресс уже выступил против и обещает предотвратить такие шаги Пентагона.
Путин любит слышать такие вещи, но я думаю, что это посылает плохой сигнал НАТО и, в частности, находящимся на границе с Россией, например, странам Балтии. Это ужасающий сигнал. Я считаю, что это плохой сигнал для Украины, если мы сократим наше присутствие в Румынии.
