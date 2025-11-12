В Пентагоне действительно стали говорить о желании сократить военное присутствие США в странах Балтии. Это плохой сигнал для союзников, поскольку именно то, чего ожидают россияне. Конгресс будет противодействовать этому.

Конгресс будет противодействовать выводу войск США из стран Балтии

Об этом сообщил конгрессмен от Республиканской партии США Дон Бэкон.

Бекон подтвердил, что в Пентагоне около месяца назад некоторые чиновники начали говорить о том, что хотят сократить военное присутствие США в странах Балтии и финансирование на это. По мнению конгрессмена, это очень плохая идея и крайне плохой сигнал — россияне этого очень ждут.

Я думаю, что Россия хотела бы этого. Если она собирается бросить вызов НАТО, то это будет в странах Балтии, потому что, по всей видимости, страны Балтии находятся дальше на периферии. Туда труднее доставить войска. И я думаю, если россияне захотят бросить вызов решимости НАТО, они сделают это там. Поделиться

Бекон отметил, что с момента, когда он услышал о планах Пентагона, Конгресс успел отбросить эти планы, поэтому министерство снизило активность в этом направлении. Сейчас Пентагон молчит, поэтому степень актуальности его планов неясна.

Но в Конгрессе существует огромная решимость обеспечить сохранение американского присутствия и объема финансовой помощи для обучения и поддержки стран Балтии.

Бекон подверг критике чиновников Пентагона, которые заговорили о сокращении присутствия США в странах Балтии, отметив, что они "не очень мудры" — в отличие от конгрессменов и от президента США Дональда Трампа.

Я считаю, что они ведут себя нелепо в этой сфере. У них есть менталитет 1930-х годов, и это не работает. Поэтому моя задача указать на это и привлечь к этому внимание. Я считаю, что у Пентагона плохое руководство, и надеюсь, что впоследствии его заменят. Поделиться

Бэкон также предположил, что ряд решений в Пентагоне принимаются без одобрения со стороны президента или его даже не уведомляют об этом. В частности, объявление Пентагона о якобы сокращении присутствия в Румынии, похоже, именно из таких. Конгресс уже выступил против и обещает предотвратить такие шаги Пентагона.