Латвія заявила про пошкодження підводного кабелю на Балтиці

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила про пошкодження оптичного кабелю, що належить приватній компанії, у Балтійському морі.
Головні тези:
- Латвія заявила про пошкодження підводного оптичного кабелю на Балтиці, який належить приватній компанії.
- Прем'єр-міністерка Латвії ділиться, що розслідування інциденту вже розпочато, поліція встановлює обставини.
- Інформація про пошкодження надійшла з Литовського центру кризового управління, де власник кабелю підтвердив факт пошкодження.
Латвія розслідує пошкодження підводного кабелю на Балтиці
За словами Сіліня, у Балтійському морі неподалік Лієпаї виявлено пошкодження оптичного кабелю, що належить приватній компанії.
Керівник Центру кризового управління Арвіс Зіле розповів Латвійському телебаченню, що інформація про можливе пошкодження оптичного кабелю надійшла у суботу, 3 січня, із Литовського центру кризового управління.
Після зв'язку із власником оптичного кабелю той підтвердив, що кабель було пошкоджено. Нині приватна компанія намагається встановити місце пошкодження.
Точні причини того, що сталося, поки невідомі.
Служби продовжують з'ясовувати обставини події.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-