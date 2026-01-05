Латвія заявила про пошкодження підводного кабелю на Балтиці
Латвія заявила про пошкодження підводного кабелю на Балтиці

Балтика
Джерело:  LSM

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила про пошкодження оптичного кабелю, що належить приватній компанії, у Балтійському морі.

Головні тези:

  • Латвія заявила про пошкодження підводного оптичного кабелю на Балтиці, який належить приватній компанії.
  • Прем'єр-міністерка Латвії ділиться, що розслідування інциденту вже розпочато, поліція встановлює обставини.
  • Інформація про пошкодження надійшла з Литовського центру кризового управління, де власник кабелю підтвердив факт пошкодження.

Латвія розслідує пошкодження підводного кабелю на Балтиці

За словами Сіліня, у Балтійському морі неподалік Лієпаї виявлено пошкодження оптичного кабелю, що належить приватній компанії.

Я на зв'язку з Центром кризового управління та відповідальними службами, поліція розпочала перевірку, з'ясування обставин триває.

Керівник Центру кризового управління Арвіс Зіле розповів Латвійському телебаченню, що інформація про можливе пошкодження оптичного кабелю надійшла у суботу, 3 січня, із Литовського центру кризового управління.

Після зв'язку із власником оптичного кабелю той підтвердив, що кабель було пошкоджено. Нині приватна компанія намагається встановити місце пошкодження.

Точні причини того, що сталося, поки невідомі.

Про причини пошкодження поки що не можемо робити припущення. Компанія, проводячи власний аналіз та цифрові вимірювання, на цей час також не виключає жодної з версій. Можу підтвердити, що пошкодження ніяк не торкнулося латвійських користувачів.

Служби продовжують з'ясовувати обставини події.

Більше по темі

Протидія загрозі РФ на Балтиці. Швеція будує свою першу безпілотну мінісубмарину
мінісубмарина
ВМС Швеції фіксують активізацію російських субмарин на Балтиці — які висновки
субмарина
Підводний кабель зв'язку пошкоджений у Фінській затоці — кого підозрюють
кабель

