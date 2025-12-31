Підводний кабель зв'язку пошкоджений у Фінській затоці — кого підозрюють

Телекомунікаційна компанія Elisa повідомила про пошкодження кабельного з'єднання зв'язку між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці.

У Фінській затоці знову пошкоджено кабель зв'язку

Несправність була виявлена вранці 31 грудня. У компанії зазначили, що завдяки резервованій структурі мережі пошкодження не впливає на послуги Elisa ні у Фінляндії, ні в Естонії.

Пошкодження могло торкнутися деяких клієнтів, які орендують по цьому кабелю прямі канальні з'єднання. Ми перебуваємо з цими клієнтами на зв'язку і використовуємо для відновлення їх з'єднань інші кабелі.

Компанія додала, що підготовка до усунення несправності вже ведеться.

Тим часом представники фінської влади повідомили, що у пошкодженні підозрюється судно.

Зокрема, президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що влада провела огляд судна, яке підозрюється у пошкодженні кабелю у Фінській затоці.

Стубб додав, що Фінляндія уважно стежить за ситуацією у тісній співпраці.

Фінляндія готова до різних викликів у сфері безпеки і ми будемо реагувати на них у разі необхідності. Александер Стубб Президент Фінляндії

Нагадаємо, за останні роки у Балтійському морі сталася серія підозрілих інцидентів з пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів. Найгучнішими випадками були пошкодження підводного газопроводу Balticconnector та енергетичної лінії Estlink 2 у Фінській затоці.