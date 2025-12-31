Підводний кабель зв'язку пошкоджений у Фінській затоці — кого підозрюють
Категорія
Світ
Дата публікації

Підводний кабель зв'язку пошкоджений у Фінській затоці — кого підозрюють

кабель
Джерело:  ERR

Телекомунікаційна компанія Elisa повідомила про пошкодження кабельного з'єднання зв'язку між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці.

Головні тези:

  • Компанія Elisa повідомила про пошкодження підводного кабелю зв'язку між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці.
  • Пошкодження не впливає на послуги Elisa завдяки резервованій структурі мережі.
  • Фінляндія веде розслідування щодо пошкодження підводного кабелю, підозрюючи участь судна.

У Фінській затоці знову пошкоджено кабель зв'язку

Несправність була виявлена вранці 31 грудня. У компанії зазначили, що завдяки резервованій структурі мережі пошкодження не впливає на послуги Elisa ні у Фінляндії, ні в Естонії.

Пошкодження могло торкнутися деяких клієнтів, які орендують по цьому кабелю прямі канальні з'єднання. Ми перебуваємо з цими клієнтами на зв'язку і використовуємо для відновлення їх з'єднань інші кабелі.

Компанія додала, що підготовка до усунення несправності вже ведеться.

Тим часом представники фінської влади повідомили, що у пошкодженні підозрюється судно.

Зокрема, президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що влада провела огляд судна, яке підозрюється у пошкодженні кабелю у Фінській затоці.

Стубб додав, що Фінляндія уважно стежить за ситуацією у тісній співпраці.

Фінляндія готова до різних викликів у сфері безпеки і ми будемо реагувати на них у разі необхідності.

Александер Стубб

Александер Стубб

Президент Фінляндії

Нагадаємо, за останні роки у Балтійському морі сталася серія підозрілих інцидентів з пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів. Найгучнішими випадками були пошкодження підводного газопроводу Balticconnector та енергетичної лінії Estlink 2 у Фінській затоці.

Після цих інцидентів низка країн НАТО запустили місію "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулює у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Невідомі пошкодили інтернет-кабель між Швецією та Фінляндією
Кабелі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Балтійському морі знову пошкодили підводний кабель. Кого підозрюють
Підводний кабель
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Катер РФ наблизився впритул до газопроводу на Балтиці — що відбувається
катер

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?