У МВС Польщі розкрили подробиці небезпечного інциденту, який стався поблизу Щецина і про який раніше повідомив польський прем'єр Дональд Туск.

Головні тези:

  • Російський катер наблизився до газопроводу на Балтиці, провокуючи польських прикордонників.
  • Екіпаж був змушений втрутитися у ситуацію, коли катер зупинився поблизу інфраструктури.
  • Служби МВС реагували ефективно та негайно, вживаючи відповідні заходи для забезпечення безпеки регіональної інфраструктури.

Російський катер провокував польських прикордонників

Речниця МВС Кароліна Галецька повідомила 2 жовтня вдень, що російський катер зупинився на 20 хвилин біля газопроводу. Прикордонникам довелося втрутитися.

Інцидент стався близько 6:30 ранку. Прикордонники за допомогою систем спостереження помітили російський катер, який плив у напрямку Росії. У якийсь момент судно підійшло впритул до газопроводу — воно дрейфувало поруч з ним близько 300 метрів. Катер зупинився приблизно на 20 хвилин в районі газопроводу.

Берегова охорона встановила радіозв'язок з екіпажем судна і дала вказівку негайно покинути район. Екіпаж виконав вказівку, і ситуація завершилася щасливо. Територія навколо газопроводу знаходиться під постійним моніторингом служб.

Підкреслюю, що в таких випадках служби МВС реагують негайно та ефективно, працюючи спільно та вживаючи відповідних заходів для забезпечення безпеки стратегічної інфраструктури.

Раніше про інцидент у Балтійському морі повідомив Дональд Туск. Прем'єр-міністр взяв участь у панельній дискусії разом з президентом Молдови Маєю Санду, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і президентом Франції Емманюелем Макроном на саміті Європейської політичної спільноти в столиці Данії.

Я отримав повідомлення з Варшави. Маємо черговий інцидент біля порту Щецин.

