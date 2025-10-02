Катер РФ наблизився впритул до газопроводу на Балтиці — що відбувається

У МВС Польщі розкрили подробиці небезпечного інциденту, який стався поблизу Щецина і про який раніше повідомив польський прем'єр Дональд Туск.
Головні тези:
- Російський катер наблизився до газопроводу на Балтиці, провокуючи польських прикордонників.
- Екіпаж був змушений втрутитися у ситуацію, коли катер зупинився поблизу інфраструктури.
- Служби МВС реагували ефективно та негайно, вживаючи відповідні заходи для забезпечення безпеки регіональної інфраструктури.
Російський катер провокував польських прикордонників
Речниця МВС Кароліна Галецька повідомила 2 жовтня вдень, що російський катер зупинився на 20 хвилин біля газопроводу. Прикордонникам довелося втрутитися.
Берегова охорона встановила радіозв'язок з екіпажем судна і дала вказівку негайно покинути район. Екіпаж виконав вказівку, і ситуація завершилася щасливо. Територія навколо газопроводу знаходиться під постійним моніторингом служб.
Підкреслюю, що в таких випадках служби МВС реагують негайно та ефективно, працюючи спільно та вживаючи відповідних заходів для забезпечення безпеки стратегічної інфраструктури.
Раніше про інцидент у Балтійському морі повідомив Дональд Туск. Прем'єр-міністр взяв участь у панельній дискусії разом з президентом Молдови Маєю Санду, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і президентом Франції Емманюелем Макроном на саміті Європейської політичної спільноти в столиці Данії.
