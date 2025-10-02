Катер РФ наблизився впритул до газопроводу на Балтиці — що відбувається

У МВС Польщі розкрили подробиці небезпечного інциденту, який стався поблизу Щецина і про який раніше повідомив польський прем'єр Дональд Туск.

Російський катер провокував польських прикордонників

Речниця МВС Кароліна Галецька повідомила 2 жовтня вдень, що російський катер зупинився на 20 хвилин біля газопроводу. Прикордонникам довелося втрутитися.

Інцидент стався близько 6:30 ранку. Прикордонники за допомогою систем спостереження помітили російський катер, який плив у напрямку Росії. У якийсь момент судно підійшло впритул до газопроводу — воно дрейфувало поруч з ним близько 300 метрів. Катер зупинився приблизно на 20 хвилин в районі газопроводу. Поширити

Берегова охорона встановила радіозв'язок з екіпажем судна і дала вказівку негайно покинути район. Екіпаж виконав вказівку, і ситуація завершилася щасливо. Територія навколо газопроводу знаходиться під постійним моніторингом служб.

Підкреслюю, що в таких випадках служби МВС реагують негайно та ефективно, працюючи спільно та вживаючи відповідних заходів для забезпечення безпеки стратегічної інфраструктури.

Раніше про інцидент у Балтійському морі повідомив Дональд Туск. Прем'єр-міністр взяв участь у панельній дискусії разом з президентом Молдови Маєю Санду, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і президентом Франції Емманюелем Макроном на саміті Європейської політичної спільноти в столиці Данії.