Росія планувала диверсії з дронами та вибухівкою у Польщі, Литві та Німеччині
Росія планувала диверсії з дронами та вибухівкою у Польщі, Литві та Німеччині

Польща
Джерело:  Gazeta Wyborcza

У Польщі затримали агента російського ГРУ, який міг планувати диверсії з дронами та замаскованою вибухівкою на території країни, а також у сусідніх Литві та Німеччині.

Головні тези:

  • Росія планувала диверсії з дронами та вибухівкою у Польщі, Литві та Німеччині через агента ГРУ.
  • Затриманий агент міг готувати теракти на території країн Європейського Союзу.
  • Владислав Г. отримав завдання добути лопату, викопати консервні банки з вибухівкою та залишити їх у визначеному місці.

Російський диверсант планував диверсії на території трьох країн ЄС

Проінформовані джерела, дотичні до роботи прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки Польщі, повідомили про висновки розслідування щодо затриманого агента Владислава Г., який, як вважають, діяв на замовлення російського ГРУ.

За даними слідства, агент отримав завдання добути лопату, викопати на місцевому цвинтарі консервні банки, замасковані під кукурудзу, та залишити їх у визначеному місці біля Лодзя. Як вважають слідчі, ці банки містили потужну вибухівку для терактів з використанням дронів.

Операції подібного типу, ймовірно, готувалися також у Литві та Німеччині.

Зокрема, на цвинтарі в Литві були виявлені аналогічні "банки з кукурудзою". Крім того, Владислав Г. перевозив компоненти для безпілотників та SIM-картки між Литвою, Польщею та Німеччиною.

Якщо підозри підтвердяться, затриманому загрожує довічне ув’язнення. Прокуратура планує завершити розслідування до кінця року.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що Росія створила новий таємний підрозділ для проведення диверсій і атак на території Європи та за її межами. Цей підрозділ відомий як Департамент спеціальних завдань (SSD).

А нещодавно стало відомо, що російський шпигунський корабель стежить за підводними комунікаційними кабелями в Європі. Надалі країна-агресорка планує здійснювати диверсії навколо Британських островів.

