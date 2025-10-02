Россия планировала диверсии с дронами и взрывчаткой в Польше, Литве и Германии

В Польше задержан агент российского ГРУ, который мог планировать диверсии с дронами и замаскированной взрывчаткой на территории страны, а также в соседних Литве и Германии.
Главные тезисы
- Агент ГРУ задержан в Польше за планы диверсий с дронами и взрывчаткой в нескольких странах Евросоюза.
- Задача агента была выкопать и замаскировать консервные банки с взрывчаткой на кладбище.
- Россия создала новое секретное подразделение для проведения диверсий на территории Европы, известное как Департамент специальных задач (SSD).
Российский диверсант планировал диверсию на территории трех стран ЕС
Проинформированные источники, касающиеся работы прокуратуры и Агентства внутренней безопасности Польши, сообщили о выводах расследования относительно задержанного агента Владислава Г., который, как считают, действовал по заказу российского ГРУ.
Операции подобного типа, возможно, готовились также в Литве и Германии.
В частности, на кладбище в Литве были обнаружены аналогичные "банки с кукурузой". Кроме того, Владислав Г. перевозил компоненты для беспилотников и SIM-карты между Литвой, Польшей и Германией.
Если подозрения подтвердятся, задержанному грозит пожизненное заключение. Прокуратура намерена завершить расследование до конца года.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Россия создала новое тайное подразделение для проведения диверсий и атак на территории Европы и за ее пределами. Это подразделение известно как Департамент специальных задач (SSD).
А недавно стало известно, что российский шпионский корабль следит за подводными коммуникационными кабелями в Европе. В дальнейшем страна-агрессорка планирует совершать диверсии вокруг Британских островов.
