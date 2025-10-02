Россия планировала диверсии с дронами и взрывчаткой в Польше, Литве и Германии

В Польше задержан агент российского ГРУ, который мог планировать диверсии с дронами и замаскированной взрывчаткой на территории страны, а также в соседних Литве и Германии.

Российский диверсант планировал диверсию на территории трех стран ЕС

Проинформированные источники, касающиеся работы прокуратуры и Агентства внутренней безопасности Польши, сообщили о выводах расследования относительно задержанного агента Владислава Г., который, как считают, действовал по заказу российского ГРУ.

По данным следствия, агент получил задание добыть лопату, выкопать на местном кладбище консервные банки, замаскированные под кукурузу, и оставить в определенном месте возле Лодзя. Как считают следователи, эти банки содержали мощную взрывчатку для терактов с использованием дронов. Поделиться

Операции подобного типа, возможно, готовились также в Литве и Германии.

В частности, на кладбище в Литве были обнаружены аналогичные "банки с кукурузой". Кроме того, Владислав Г. перевозил компоненты для беспилотников и SIM-карты между Литвой, Польшей и Германией.

Если подозрения подтвердятся, задержанному грозит пожизненное заключение. Прокуратура намерена завершить расследование до конца года.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Россия создала новое тайное подразделение для проведения диверсий и атак на территории Европы и за ее пределами. Это подразделение известно как Департамент специальных задач (SSD).

А недавно стало известно, что российский шпионский корабль следит за подводными коммуникационными кабелями в Европе. В дальнейшем страна-агрессорка планирует совершать диверсии вокруг Британских островов.