Катер РФ приблизился к газопроводу на Балтике — что происходит
Мир
Катер РФ приблизился к газопроводу на Балтике — что происходит

Читати українською
Источник:  RMF 24

В МВД Польши раскрыли подробности опасного инцидента, произошедшего вблизи Щецина, о котором ранее сообщил польский премьер Дональд Туск.

  • Российский катер вызвал инцидент, приблизившись к газопроводу на Балтике, что привело к вмешательству польских пограничников.
  • Службы МВД немедленно и эффективно реагировали на происшествие, обеспечивая безопасность региональной инфраструктуры.
  • Пограничники заметили катер, дрейфовавший вблизи газопровода, и вынудили экипаж соблюсти указания по покиданию района.

Российский катер провоцировал польских пограничников

Представитель МВД Каролина Галецкая сообщила 2 октября днем, что российский катер остановился на 20 минут у газопровода. Пограничникам пришлось вмешаться.

Инцидент произошел около 6:30 утра. Пограничники с помощью систем наблюдения заметили плывущий в направлении России катер. В какой-то момент судно подошло вплотную к газопроводу — оно дрейфовало рядом с ним около 300 метров. Катер остановился примерно на 20 минутах в районе газопровода.

Береговая охрана установила радиосвязь с экипажем судна и дала указание немедленно покинуть район. Экипаж выполнил указание и ситуация завершилась счастливо. Территория вокруг газопровода находится под постоянным мониторингом служб.

Подчеркиваю, что в таких случаях службы МВД реагируют немедленно и эффективно, работая совместно и принимая соответствующие меры по обеспечению безопасности стратегической инфраструктуры.

Ранее об инциденте в Балтийском море сообщил Дональд Туск. Премьер-министр принял участие в панельной дискуссии вместе с президентом Молдовы Маей Санду, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на саммите Европейского политического сообщества в столице Дании.

Я получил сообщение из Варшавы. Есть очередной инцидент возле порта Щецин.

Туск бьет тревогу из-за волны пророссийских настроений в Польше
Туск озвучил важное предупреждение
Обломки еще одного российского дрона нашли в Польше
дрон РФ
Россия планировала диверсии с дронами и взрывчаткой в Польше, Литве и Германии
Польша

