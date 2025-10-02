Катер РФ приблизился к газопроводу на Балтике — что происходит

В МВД Польши раскрыли подробности опасного инцидента, произошедшего вблизи Щецина, о котором ранее сообщил польский премьер Дональд Туск.
Главные тезисы
- Российский катер вызвал инцидент, приблизившись к газопроводу на Балтике, что привело к вмешательству польских пограничников.
- Службы МВД немедленно и эффективно реагировали на происшествие, обеспечивая безопасность региональной инфраструктуры.
- Пограничники заметили катер, дрейфовавший вблизи газопровода, и вынудили экипаж соблюсти указания по покиданию района.
Российский катер провоцировал польских пограничников
Представитель МВД Каролина Галецкая сообщила 2 октября днем, что российский катер остановился на 20 минут у газопровода. Пограничникам пришлось вмешаться.
Береговая охрана установила радиосвязь с экипажем судна и дала указание немедленно покинуть район. Экипаж выполнил указание и ситуация завершилась счастливо. Территория вокруг газопровода находится под постоянным мониторингом служб.
Подчеркиваю, что в таких случаях службы МВД реагируют немедленно и эффективно, работая совместно и принимая соответствующие меры по обеспечению безопасности стратегической инфраструктуры.
Ранее об инциденте в Балтийском море сообщил Дональд Туск. Премьер-министр принял участие в панельной дискуссии вместе с президентом Молдовы Маей Санду, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на саммите Европейского политического сообщества в столице Дании.
