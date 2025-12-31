Подводный кабель связи поврежден в Финском заливе — кого подозревают

Телекоммуникационная компания Elisa сообщила о повреждении кабельного соединения связи между Финляндией и Эстонией в Финском заливе.
Главные тезисы
- Компания Elisa обнаружила повреждение кабельного соединения между Финляндией и Эстонией в Финском заливе.
- Ущерб от повреждения кабеля не затрагивает услуги Elisa благодаря резервированной сетевой структуре.
- Финляндия подозревает участие судна в инциденте и уже начала расследование.
В Финском заливе снова поврежден кабель связи
Неисправность была обнаружена утром 31 декабря. В компании отметили, что благодаря резервированной структуре сети повреждение не влияет на услуги Elisa ни в Финляндии, ни в Эстонии.
Повреждение могло коснуться некоторых клиентов, арендующих по этому кабелю прямые канальные соединения. Мы находимся с этими клиентами на связи и используем для восстановления их соединений другие кабели.
Компания добавила, что подготовка к устранению неисправности уже идет.
Между тем представители финских властей сообщили, что в повреждении подозревается судно.
В частности, президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что власти провели осмотр судна, подозреваемого в повреждении кабеля в Финском заливе.
Стубб добавил, что Финляндия внимательно следит за ситуацией в тесном сотрудничестве.
Напомним, за последние годы в Балтийском море произошла серия подозрительных инцидентов с повреждением коммуникационных и энергетических кабелей. Самыми громкими случаями были повреждения подводного газопровода Balticconnector и энергетической линии Estlink 2 в Финском заливе.
После этих инцидентов ряд стран НАТО запустили миссию "Балтийский караульный" (Baltic Sentry), патрулирующую в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.
