Подводный кабель связи поврежден в Финском заливе — кого подозревают
Подводный кабель связи поврежден в Финском заливе — кого подозревают

Финский залив
Источник:  ERR

Телекоммуникационная компания Elisa сообщила о повреждении кабельного соединения связи между Финляндией и Эстонией в Финском заливе.

Главные тезисы

  • Компания Elisa обнаружила повреждение кабельного соединения между Финляндией и Эстонией в Финском заливе.
  • Ущерб от повреждения кабеля не затрагивает услуги Elisa благодаря резервированной сетевой структуре.
  • Финляндия подозревает участие судна в инциденте и уже начала расследование.

В Финском заливе снова поврежден кабель связи

Неисправность была обнаружена утром 31 декабря. В компании отметили, что благодаря резервированной структуре сети повреждение не влияет на услуги Elisa ни в Финляндии, ни в Эстонии.

Повреждение могло коснуться некоторых клиентов, арендующих по этому кабелю прямые канальные соединения. Мы находимся с этими клиентами на связи и используем для восстановления их соединений другие кабели.

Компания добавила, что подготовка к устранению неисправности уже идет.

Между тем представители финских властей сообщили, что в повреждении подозревается судно.

В частности, президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что власти провели осмотр судна, подозреваемого в повреждении кабеля в Финском заливе.

Стубб добавил, что Финляндия внимательно следит за ситуацией в тесном сотрудничестве.

Финляндия готова к разным вызовам в сфере безопасности и мы будем реагировать на них в случае необходимости.

Александер Стубб

Александер Стубб

Президент Финляндии

Напомним, за последние годы в Балтийском море произошла серия подозрительных инцидентов с повреждением коммуникационных и энергетических кабелей. Самыми громкими случаями были повреждения подводного газопровода Balticconnector и энергетической линии Estlink 2 в Финском заливе.

После этих инцидентов ряд стран НАТО запустили миссию "Балтийский караульный" (Baltic Sentry), патрулирующую в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.

