Росія готує нову інформаційну кампанію для дестабілізації України — СЗРУ

У Службі зовнішньої розвідки України отримали доступ до низки російських документів, у яких йдеться про плани медійної дискредитації України.

Росія прагне медійно дискредитувати Україну

Причинами підготовки до дестабілізації ситуації в Україні є провал російського весняного наступу та критичні проблеми в економіці. І адміністрація лідера Кремля вимагає від спецслужб, МЗС та російських медіа максимально «розігнати» в українському та європейському просторі медіакампанію.

Зокрема, управління АП РФ зі стратегічного партнерства та співробітництва визначило три питання порядку денного.

Перше — це дискредитація мобілізації в Україні та військового керівництва, відповідального за комплектування сил оборони України. Наголошується, що це завдання є критичним для росіян на тлі великих втрат на фронті.

Друге питання стосується дискредитації Президента України, його команди та членів сімʼї.

Третє питання –це недопущення другорядності «медійного скандалу довкола ексочільника Офісу Президента Андрія Єрмака та інтерв’ю колишньої прессекретарки президента Юлії Мендель».

Як повідомляють у розвідці, у Кремлі вважають цей кейс важливим, проте таким, що був витіснений з інформаційного простору Європи через міжнародні події, зокрема ситуацію довкола Ірану.

За даними СЗРУ, для виклику резонансу суспільства «медійний план» РФ передбачає розроблення від імені органів державної влади фейкових документів та вкидання їх суспільству.

Також російська пропаганда навіть поставила завдання створити «ляльки-символи» дескредаційної кампанії. Крім того, передбачені спроби втягнути в російські задуми колишніх українських посадовців, політичних діячів й експертів.

У розвідці повідомили, що відсьогодні фіксують перші спроби РФ діяти за новим сценарієм не лише в Україні, а й за кордоном.

Окремі документи свідчать про те, що до поширення лише в західному інформаційному просторі планують задіяти понад 15 проксі ЗМІ. Серед них фігурують, зокрема, такі одіозні медіаресурси як L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy, CZ24.news. Список є неповним та має бути затверджений АП РФ найближчим часом.