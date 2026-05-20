Россия готовит новую информационную кампанию по дестабилизации Украины — СЗРУ
В Службе внешней разведки Украины получили доступ к ряду российских документов, в которых говорится о планах медийной дискредитации Украины.

  • Планы России по дестабилизации Украины включают новую информационную кампанию через медийную дискредитацию.
  • Цели плана Кремля включают в себя дискредитацию украинской мобилизации, военного руководства и Президента Украины.

Россия стремится медийно дискредитировать Украину

Причинами подготовки к дестабилизации ситуации в Украине провал российского весеннего наступления и критические проблемы в экономике. И администрация лидера Кремля требует от спецслужб, МИД и российских медиа максимально разогнать в украинском и европейском пространстве медиакампанию.

В частности, управление АП РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству определило три вопроса повестки дня.

  • Первое — дискредитация мобилизации в Украине и военного руководства, ответственного за комплектование сил обороны Украины. Отмечается, что эта задача критическая для россиян на фоне больших потерь на фронте.

  • Второй вопрос касается дискредитации Президента Украины, его команды и членов семьи.

  • Третий вопрос — это недопущение второстепенности «медийного скандала вокруг экс-главы Офиса Президента Андрея Ермака и интервью бывшей пресс-секретари президента Юлии Мендель».

Как сообщают в разведке, в Кремле считают этот кейс важным, однако вытесненным из информационного пространства Европы из-за международных событий, в том числе ситуации вокруг Ирана.

По данным СЗРУ, для вызова резонанса общества «медийный план» РФ предусматривает разработку от имени органов государственной власти фейковых документов и вброс их обществу.

Также российская пропаганда даже поставила задачу создать куклы-символы дескредационной кампании. Кроме того, предусмотрены попытки вовлечь в российские замыслы бывших украинских чиновников, политических деятелей и экспертов.

В разведке сообщили, что с сегодняшнего дня фиксируют первые попытки РФ действовать по новому сценарию не только в Украине, но и за рубежом.

Отдельные документы свидетельствуют о том, что распространение только в западном информационном пространстве планируют задействовать более 15 прокси СМИ. Среди них фигурируют, в частности, такие одиозные медиаресурсы, как L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy, CZ24.news. Список неполный и должен быть утвержден АП РФ в ближайшее время.

Отмечается, что полученные разведкой материалы свидетельствуют о том, что Россия планирует наращивать кампанию, расширять деструктивные нарративы, а также масштабировать аудиторию и географию распространения.

