Кремль проводит масштабную пропагандистскую акцию в странах Глобального Юга. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Главные тезисы
- Россия проводит масштабный “фестиваль пропаганды” в 15 странах Азии и Африки, продвигая идеологию и культивируя ненависть к Западу.
- Западные страны подвергаются давлению агрессивной пропаганды, поддерживающей российскую агрессию против Украины и преступления оккупантов.
Россия пропагандирует "героев СВО" в Азии и Африке
Используя сеть «русских домов», более чем в 15 странах Азии и Африки проведут организованный государственной пропагандистской телекомпанией RT фестиваль, посвященный «героям сво».
В рамках фестиваля в Замбии, Афганистане, Нигере, Пакистане, Танзании и других странах будут демонстрироваться документальные фильмы, оправдывающие российскую агрессию против Украины и преступления российских оккупантов, культивирующие ненависть к странам Запада и продвигающие российское влияние.
Прикрываясь культурным и образовательным сотрудничеством, кремль продолжает использовать русские дома для распространения своего влияния в мире.
