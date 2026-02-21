Россия проводит масштабный "фестиваль пропаганды" в 15 странах Азии и Африки

Кремль проводит масштабную пропагандистскую акцию в странах Глобального Юга. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Россия пропагандирует "героев СВО" в Азии и Африке

Используя сеть «русских домов», более чем в 15 странах Азии и Африки проведут организованный государственной пропагандистской телекомпанией RT фестиваль, посвященный «героям сво».

В рамках фестиваля в Замбии, Афганистане, Нигере, Пакистане, Танзании и других странах будут демонстрироваться документальные фильмы, оправдывающие российскую агрессию против Украины и преступления российских оккупантов, культивирующие ненависть к странам Запада и продвигающие российское влияние.

Прикрываясь культурным и образовательным сотрудничеством, кремль продолжает использовать русские дома для распространения своего влияния в мире.