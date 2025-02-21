Финансирование информационных кампаний против Украины и ЕС проходит через закрытые бюджеты Минобороны РФ. Так, ежегодно Россия тратит более 100 млн долл. на распространение антиукраинских фейков.

У ЦПД посчитали стоимость роспропаганды против Украины за год

А вместе с бюджетами российских государственных медиа финансирование пропаганды достигает более 1 млрд долл. в год.

Об этом руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил в телеэфире.

В целом бюджетирование кампании России против Украины, против ЕС, на Ближнем Востоке, в США так же используют Х Илона Маска против интересов США в американском инфополе — Центр делал соответствующее исследование — часть этих денег идет по закрытым бюджетам Минобороны России. Андрей Коваленко Руководитель ЦПИ

К примеру, рассказал он, один продакшн, занимающийся исключительно несколькими ботофермами и съемками видео об украинских военных, украинцах в общей сложности, в год получает более 2 млн дол.

Это только одна студия. В целом годовые кампании против Украины могут финансироваться в объемах более чем в 100 млн дол. Именно Европа, Украина — это то, что касается нас. Поделиться

Также Коваленко отметил, что есть еще отдельные бюджеты для «Russia today», «Спутник» и других государственных российских медиа, пропагандистских и работающих на более широкую общественность.