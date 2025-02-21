Российская пропаганда против Украины и ЕС стоит 100 млн долл ежегодно

Финансирование информационных кампаний против Украины и ЕС проходит через закрытые бюджеты Минобороны РФ. Так, ежегодно Россия тратит более 100 млн долл. на распространение антиукраинских фейков.
Главные тезисы
- Россия тратит более 100 млн долл ежегодно на финансирование антиукраинских пропагандистских кампаний.
- Финансирование пропаганды Россией составляет более 1 млрд долл в год, включая расходы на фейковые видео об украинских военных.
- Кампании против Украины финансируются через закрытые бюджеты Минобороны РФ, а также через государственные российские медиа.
У ЦПД посчитали стоимость роспропаганды против Украины за год
А вместе с бюджетами российских государственных медиа финансирование пропаганды достигает более 1 млрд долл. в год.
Об этом руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил в телеэфире.
К примеру, рассказал он, один продакшн, занимающийся исключительно несколькими ботофермами и съемками видео об украинских военных, украинцах в общей сложности, в год получает более 2 млн дол.
Также Коваленко отметил, что есть еще отдельные бюджеты для «Russia today», «Спутник» и других государственных российских медиа, пропагандистских и работающих на более широкую общественность.
В целом сама пропаганда финансируется более чем на миллиард долларов в год в России.
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