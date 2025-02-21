Російська пропаганда проти України та ЄС вартує 100 млн дол щороку

Фінансування інформаційних кампаній проти України та ЄС відбувається через закриті бюджети Міноборони РФ. Так, щороку Росія витрачає понад 100 млн дол на поширення антиукраїнських фейків.
Головні тези:
- Росія витрачає понад 100 млн дол щороку на поширення антиукраїнських фейків.
- За дослідженням ЦПД, фінансування пропаганди Росією сягає понад 1 млрд дол на рік.
- Продакшн, який спеціалізується на відео про українських військових, одержує понад 2 млн дол на рік.
У ЦПД порахували вартість роспропаганди проти України за рік
А разом з бюджетами російських державних медіа фінансування пропаганди сягає понад 1 млрд дол на рік.
Про це керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив в телеефірі.
До прикладу, розповів він, один продакшн, який займається виключно кількома ботофермами і зйомками відео про українських військових, українців загалом, на рік отримує понад 2 млн дол.
Також Коваленко зауважив, що є ще окремі бюджети для «Russia today», «Спутник» та інших державних російських медіа, які є пропагандистськими і які працюють на більш широкий загал.
Загалом сама пропаганда фінансується на понад мільярд доларів на рік у Росії.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-