Російська пропаганда проти України та ЄС вартує 100 млн дол щороку

Фінансування інформаційних кампаній проти України та ЄС відбувається через закриті бюджети Міноборони РФ. Так, щороку Росія витрачає понад 100 млн дол на поширення антиукраїнських фейків.

У ЦПД порахували вартість роспропаганди проти України за рік

А разом з бюджетами російських державних медіа фінансування пропаганди сягає понад 1 млрд дол на рік.

Про це керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив в телеефірі.

Загалом бюджетування кампанії Росії проти України, проти ЄС, на Близькому Сході, у США так само вони використовують Х Ілона Маска проти інтересів США в американському інфополі — Центр робив відповідне дослідження — частина цих грошей йде по закритих бюджетах Міноборони Росії. Андрій Коваленко Керівник ЦПД

До прикладу, розповів він, один продакшн, який займається виключно кількома ботофермами і зйомками відео про українських військових, українців загалом, на рік отримує понад 2 млн дол.

Це виключно одна студія. Загалом річні кампанії проти України можуть фінансуватися в обсягах у понад 100 млн дол. Саме Європа, Україна — це те, що стосується нас. Поширити

Також Коваленко зауважив, що є ще окремі бюджети для «Russia today», «Спутник» та інших державних російських медіа, які є пропагандистськими і які працюють на більш широкий загал.