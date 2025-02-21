Російська пропаганда проти України та ЄС вартує 100 млн дол щороку
Категорія
Світ
Дата публікації

Російська пропаганда проти України та ЄС вартує 100 млн дол щороку

пропаганда
Джерело:  Укрінформ

Фінансування інформаційних кампаній проти України та ЄС відбувається через закриті бюджети Міноборони РФ. Так, щороку Росія витрачає понад 100 млн дол на поширення антиукраїнських фейків.

Головні тези:

  • Росія витрачає понад 100 млн дол щороку на поширення антиукраїнських фейків.
  • За дослідженням ЦПД, фінансування пропаганди Росією сягає понад 1 млрд дол на рік.
  • Продакшн, який спеціалізується на відео про українських військових, одержує понад 2 млн дол на рік.

У ЦПД порахували вартість роспропаганди проти України за рік

А разом з бюджетами російських державних медіа фінансування пропаганди сягає понад 1 млрд дол на рік.

Про це керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив в телеефірі.

Загалом бюджетування кампанії Росії проти України, проти ЄС, на Близькому Сході, у США так само вони використовують Х Ілона Маска проти інтересів США в американському інфополі — Центр робив відповідне дослідження — частина цих грошей йде по закритих бюджетах Міноборони Росії.

Андрій Коваленко

Андрій Коваленко

Керівник ЦПД

До прикладу, розповів він, один продакшн, який займається виключно кількома ботофермами і зйомками відео про українських військових, українців загалом, на рік отримує понад 2 млн дол.

Це виключно одна студія. Загалом річні кампанії проти України можуть фінансуватися в обсягах у понад 100 млн дол. Саме Європа, Україна — це те, що стосується нас.

Також Коваленко зауважив, що є ще окремі бюджети для «Russia today», «Спутник» та інших державних російських медіа, які є пропагандистськими і які працюють на більш широкий загал.

Загалом сама пропаганда фінансується на понад мільярд доларів на рік у Росії.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Російська пропаганда здійняла істерику навколо Усика. У чому причина
Олександр Усик
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російська пропаганда масово поширює маніпуляції стосовно мобілізації в Україні
Центр протидії дезінформації
Мобілізація
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Пропаганда РФ використовує ШІ у новій кампанії з підриву західної допомоги Україні
Військова допомога Україні

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?