Росія проводить масштабний "фестиваль пропаганди" у 15 країнах Азії та Африки

Кремль проводить масштабну пропагандистську акцію в країнах Глобального Півдня. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Росія пропагандує “героїв СВО” в Азії та Африці

Використовуючи мережу «русскіх домів», у більш ніж 15 країнах Азії й Африки проведуть організований державною пропагандистською телекомпанією RT фестиваль, присвячений «героям сво».

У межах фестивалю в Замбії, Афганістані, Нігері, Пакистані, Танзанії та інших країнах демонструватимуть документальні фільми, що виправдовують російську агресію проти України та злочини російських окупантів, культивують ненависть до країн Заходу та просувають російський вплив.

Прикриваючись культурним та освітнім співробітництвом, кремль продовжує використовувати «русскіє дома» для поширення свого впливу у світі.