Росія проводить масштабний "фестиваль пропаганди" у 15 країнах Азії та Африки
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія проводить масштабний "фестиваль пропаганди" у 15 країнах Азії та Африки

Центр протидії дезінформації
окупанти

Кремль проводить масштабну пропагандистську акцію в країнах Глобального Півдня. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Головні тези:

  • Росія організовує фестиваль пропаганди в 15 країнах Азії та Африки, просуваючи свою ідеологію та культивуючи ненависть до країн Заходу.
  • Західні країни піддавали тиску агресивної пропаганди, яка підтримує російську агресію проти України та злочини окупантів.

Росія пропагандує “героїв СВО” в Азії та Африці

Використовуючи мережу «русскіх домів», у більш ніж 15 країнах Азії й Африки проведуть організований державною пропагандистською телекомпанією RT фестиваль, присвячений «героям сво».

У межах фестивалю в Замбії, Афганістані, Нігері, Пакистані, Танзанії та інших країнах демонструватимуть документальні фільми, що виправдовують російську агресію проти України та злочини російських окупантів, культивують ненависть до країн Заходу та просувають російський вплив.

Прикриваючись культурним та освітнім співробітництвом, кремль продовжує використовувати «русскіє дома» для поширення свого впливу у світі.

Справжня мета псевдокультурних заходів РФ — поширення своєї геополітичної присутності на Глобальному Півдні, просування власної ідеології та вербування найманців для війни проти України.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Пропаганда РФ використовує ШІ у новій кампанії з підриву західної допомоги Україні
Військова допомога Україні
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Російська пропаганда проти України та ЄС вартує 100 млн дол щороку
пропаганда
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Російська пропаганда поширює черговий фейк про втрати ЗСУ на Донеччині
Центр протидії дезінформації
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?