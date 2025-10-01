Російська пропаганда поширює черговий фейк про втрати ЗСУ на Донеччині
Категорія
Світ
Дата публікації

Російська пропаганда поширює черговий фейк про втрати ЗСУ на Донеччині

Центр протидії дезінформації
ЗСУ

Інформація росіян про нібито «бійців Азову», які буцімто скаржаться на командування та великі втрати у своєму батальйоні, — фейк! Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Головні тези:

  • Російська пропаганда намагається розповсюдити фейк про великі втрати бійців Азову на Донеччині.
  • Центр протидії дезінформації виявив, що відео з обуреними військовослужбовцями було створено з використанням штучного інтелекту.
  • Мета фейку - дискредитувати професіоналізм та стійкість бійців Азову, а також створити уявлення про надмірну ефективність російської армії.

Російські пропагандисти поширюють черговий фейк про “Азов”

Ворожі пропагандистські ресурси поширюють відео, де кілька чоловіків у військовій формі заявляють, що вони військові «Азову», і командування кинуло їх напризволяще.

Також у відео йдеться про буцімто великі втрати батальйону. 

Насправді це відео створене за допомогою штучного інтелекту. У ньому помітні неприродні паузи, «ковтання» слів, штучна міміка та «скляний» погляд. Деякі з «героїв» кліпають очима або занадто рідко, або надто часто, що є типовою ознакою генерації ШІ.

Крім того, звук «вибухів» накладений поверх відео. 

Мета фейку — створити картинку «перемог» російської армії та дискредитувати професійність і стійкість бійців «Азову».

Раніше ru-пропагандисти поширювали фейки про знищення бійців «Азову» під Глущенковим.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЦПД розвінчали російський фейк щодо "звірств ЗСУ" на Курщині
Центр протидії дезінформації
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Живий щит" та "смертники". У ЦПД спростували чергові фейки Росії щодо ЗСУ
Центр протидії дезінформації
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Канібалізм та мародерство". У ЦПД спростували нові фейки Росії щодо ЗСУ
Центр протидії дезінформації
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?