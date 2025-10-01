Російська пропаганда поширює черговий фейк про втрати ЗСУ на Донеччині

Інформація росіян про нібито «бійців Азову», які буцімто скаржаться на командування та великі втрати у своєму батальйоні, — фейк! Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Головні тези:
- Російська пропаганда намагається розповсюдити фейк про великі втрати бійців Азову на Донеччині.
- Центр протидії дезінформації виявив, що відео з обуреними військовослужбовцями було створено з використанням штучного інтелекту.
- Мета фейку - дискредитувати професіоналізм та стійкість бійців Азову, а також створити уявлення про надмірну ефективність російської армії.
Російські пропагандисти поширюють черговий фейк про “Азов”
Ворожі пропагандистські ресурси поширюють відео, де кілька чоловіків у військовій формі заявляють, що вони військові «Азову», і командування кинуло їх напризволяще.
Також у відео йдеться про буцімто великі втрати батальйону.
Насправді це відео створене за допомогою штучного інтелекту. У ньому помітні неприродні паузи, «ковтання» слів, штучна міміка та «скляний» погляд. Деякі з «героїв» кліпають очима або занадто рідко, або надто часто, що є типовою ознакою генерації ШІ.
Крім того, звук «вибухів» накладений поверх відео.
Раніше ru-пропагандисти поширювали фейки про знищення бійців «Азову» під Глущенковим.
