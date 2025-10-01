Російська пропаганда поширює черговий фейк про втрати ЗСУ на Донеччині

Інформація росіян про нібито «бійців Азову», які буцімто скаржаться на командування та великі втрати у своєму батальйоні, — фейк! Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російські пропагандисти поширюють черговий фейк про “Азов”

Ворожі пропагандистські ресурси поширюють відео, де кілька чоловіків у військовій формі заявляють, що вони військові «Азову», і командування кинуло їх напризволяще.

Також у відео йдеться про буцімто великі втрати батальйону.

Насправді це відео створене за допомогою штучного інтелекту. У ньому помітні неприродні паузи, «ковтання» слів, штучна міміка та «скляний» погляд. Деякі з «героїв» кліпають очима або занадто рідко, або надто часто, що є типовою ознакою генерації ШІ.

Крім того, звук «вибухів» накладений поверх відео.

Мета фейку — створити картинку «перемог» російської армії та дискредитувати професійність і стійкість бійців «Азову». Поширити

Раніше ru-пропагандисти поширювали фейки про знищення бійців «Азову» під Глущенковим.