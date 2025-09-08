"Живий щит" та "смертники". У ЦПД спростували чергові фейки Росії щодо ЗСУ

Росія поширює чергові фейки щодо Збройних сил України на Покровському на Куп'янському напрямках. Центр протидії дезінформації розвінчує російську дезінформацію.
Головні тези:
- Російська пропаганда активно поширює фейкові повідомлення про ЗСУ на Покровському та Куп'янському напрямках, щоб дискредитувати армію та спровокувати конфлікти.
- Непідтверджені повідомлення про використання українськими військовими дітей як “живого щита” у школах кремлівська пропаганда використовує з метою виправдати свої втрати та створити ілюзію слабкості українських військ.
- Фейки про “смертників”, залишених командуванням ЗСУ при відході від Покровського напрямку, є інформаційним прикриттям злочинів армії РФ та містять мету створення психологічного тиску на військовослужбовців та мешканців прифронтових районів.
У ЦПД спростували чергові фейки Росії щодо ЗСУ
Пропаганда РФ активно поширює повідомлення, нібито українські військові в Куп’янську розташовуються у школі, де одночасно навчаються діти, яких вони начебто використовують як «живий щит».
Жодних підтверджень цього російські медіа не надають, посилаючись виключно на слова одного з російських окупантів.
Такі повідомлення є типовою брехнею кремлівської пропаганди та не мають нічого спільного з реальністю. У поточному навчальному році, як і в попередньому, заняття в куп’янських школах відбуваються виключно в онлайн-форматі.
Мета цієї дезінформаційної кампанії — дискредитувати ЗСУ та спровокувати розкол і конфлікти між військовими та цивільними у прифронтових районах.
Російська пропаганда також поширює фейк про те, що командування ЗСУ нібито залишає «смертників» прикривати відхід українських підрозділів на Покровському напрямку фронту.
Насправді такі повідомлення не мають нічого спільного з реальністю та є інформаційним прикриттям злочинів армії РФ. Кремль свідомо використовує брехню, щоб виправдати власні втрати і створити ілюзію слабкості українських Сил оборони.
Подібні вкиди є типовим інструментом інформаційної війни росії: ворог прагне дискредитувати командування ЗСУ та зламати довіру до нього з боку військовослужбовців. Також ця брехня має на меті посіяти страх серед жителів прифронтових районів.
