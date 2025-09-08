"Живий щит" та "смертники". У ЦПД спростували чергові фейки Росії щодо ЗСУ
"Живий щит" та "смертники". У ЦПД спростували чергові фейки Росії щодо ЗСУ

Центр протидії дезінформації
ЗСУ
Read in English

Росія поширює чергові фейки щодо Збройних сил України на Покровському на Куп'янському напрямках. Центр протидії дезінформації розвінчує російську дезінформацію.

Головні тези:

  • Російська пропаганда активно поширює фейкові повідомлення про ЗСУ на Покровському та Куп'янському напрямках, щоб дискредитувати армію та спровокувати конфлікти.
  • Непідтверджені повідомлення про використання українськими військовими дітей як “живого щита” у школах кремлівська пропаганда використовує з метою виправдати свої втрати та створити ілюзію слабкості українських військ.
  • Фейки про “смертників”, залишених командуванням ЗСУ при відході від Покровського напрямку, є інформаційним прикриттям злочинів армії РФ та містять мету створення психологічного тиску на військовослужбовців та мешканців прифронтових районів.

У ЦПД спростували чергові фейки Росії щодо ЗСУ

Пропаганда РФ активно поширює повідомлення, нібито українські військові в Куп’янську розташовуються у школі, де одночасно навчаються діти, яких вони начебто використовують як «живий щит».

Жодних підтверджень цього російські медіа не надають, посилаючись виключно на слова одного з російських окупантів. 

Такі повідомлення є типовою брехнею кремлівської пропаганди та не мають нічого спільного з реальністю. У поточному навчальному році, як і в попередньому, заняття в куп’янських школах відбуваються виключно в онлайн-форматі. 

Мета цієї дезінформаційної кампанії — дискредитувати ЗСУ та спровокувати розкол і конфлікти між військовими та цивільними у прифронтових районах.

Російська пропаганда також поширює фейк про те, що командування ЗСУ нібито залишає «смертників» прикривати відхід українських підрозділів на Покровському напрямку фронту.

Насправді такі повідомлення не мають нічого спільного з реальністю та є інформаційним прикриттям злочинів армії РФ. Кремль свідомо використовує брехню, щоб виправдати власні втрати і створити ілюзію слабкості українських Сил оборони.

Подібні вкиди є типовим інструментом інформаційної війни росії: ворог прагне дискредитувати командування ЗСУ та зламати довіру до нього з боку військовослужбовців. Також ця брехня має на меті посіяти страх серед жителів прифронтових районів.

