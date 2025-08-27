У ЦПД розвінчали фейк РФ щодо підготовки Україною хімічного теракту на Донеччині
У ЦПД розвінчали фейк РФ щодо підготовки Україною хімічного теракту на Донеччині

Центр протидії дезінформації
граната
Російська пропаганда поширює фейк про нібито підготовку Україною провокацій з небезпечними речовинами у зоні бойових дій на території Донецької області.

Головні тези:

  • Російська пропаганда розповсюджує фейк про підготовку Україною хімічного теракту на Донеччині.
  • ЦПД наголосили на безпідставності та маніпулятивності інформації, поширеної російськими медіаресурсами.

Росія поширює фейк про підготовку Україною хімічного теракту на Донеччині

Зокрема російські медіаресурси повідомляють про буцімто підкидання отруйних речовин у воду та продукти, і маскування їх під «постачання провізії російського виробництва».

У Центрі наголосили, що таким чином російські пропагандисти намагаються перекласти відповідальність за будь-які наслідки на Сили оборони України.

Ці повідомлення не мають жодного стосунку до реальності та є типовим прикладом маніпуляцій з метою виправдання агресивних дій РФ і створення інформаційного алібі для власних воєнних злочинів.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову російських військовослужбовців, які обговорюють підготовку до застосування отруйних речовин проти українських оборонців.

