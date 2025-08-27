У ЦПД розвінчали фейк РФ щодо підготовки Україною хімічного теракту на Донеччині

Російська пропаганда поширює фейк про нібито підготовку Україною провокацій з небезпечними речовинами у зоні бойових дій на території Донецької області.
Головні тези:
- Російська пропаганда розповсюджує фейк про підготовку Україною хімічного теракту на Донеччині.
- ЦПД наголосили на безпідставності та маніпулятивності інформації, поширеної російськими медіаресурсами.
Росія поширює фейк про підготовку Україною хімічного теракту на Донеччині
У Центрі наголосили, що таким чином російські пропагандисти намагаються перекласти відповідальність за будь-які наслідки на Сили оборони України.
Ці повідомлення не мають жодного стосунку до реальності та є типовим прикладом маніпуляцій з метою виправдання агресивних дій РФ і створення інформаційного алібі для власних воєнних злочинів.
Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову російських військовослужбовців, які обговорюють підготовку до застосування отруйних речовин проти українських оборонців.
