У ЦПД развенчали фейк РФ насчет подготовки Украиной химического теракта в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

У ЦПД развенчали фейк РФ насчет подготовки Украиной химического теракта в Донецкой области

ЦПД
граната
Read in English
Читати українською

Российская пропаганда распространяет фейк о якобы подготовке Украиной провокаций с опасными веществами в зоне боевых действий на территории Донецкой области.

Главные тезисы

  • Российская пропаганда создает фейковые сценарии подготовки Украиной химического теракта в Донецкой области.
  • ЦПД подчеркнули безосновательность и манипулятивность информации, распространяемой российскими медиаресурсами.

Россия распространяет фейк о подготовке Украиной химического теракта в Донецкой области

В частности, российские медиаресурсы сообщают о якобы подбрасывании ядовитых веществ в воду и продукты, и маскировке их под «снабжение провизии российского производства».

В Центре подчеркнули, что таким образом российские пропагандисты пытаются переложить ответственность за какие-либо последствия на Силы обороны Украины.

Эти сообщения не имеют никакого отношения к реальности и являются типичным примером манипуляций в целях оправдания агрессивных действий РФ и создания информационного алиби для собственных военных преступлений.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор российских военнослужащих, обсуждающих подготовку к применению ядовитых веществ против украинских защитников.

