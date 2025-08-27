У ЦПД развенчали фейк РФ насчет подготовки Украиной химического теракта в Донецкой области

Российская пропаганда распространяет фейк о якобы подготовке Украиной провокаций с опасными веществами в зоне боевых действий на территории Донецкой области.
Главные тезисы
- Российская пропаганда создает фейковые сценарии подготовки Украиной химического теракта в Донецкой области.
- ЦПД подчеркнули безосновательность и манипулятивность информации, распространяемой российскими медиаресурсами.
Россия распространяет фейк о подготовке Украиной химического теракта в Донецкой области
В Центре подчеркнули, что таким образом российские пропагандисты пытаются переложить ответственность за какие-либо последствия на Силы обороны Украины.
Эти сообщения не имеют никакого отношения к реальности и являются типичным примером манипуляций в целях оправдания агрессивных действий РФ и создания информационного алиби для собственных военных преступлений.
Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор российских военнослужащих, обсуждающих подготовку к применению ядовитых веществ против украинских защитников.
