Россия распространяет новый фейк о "зверствах" ВСУ в Покровске
Категория
Украина
Дата публикации

Россия распространяет новый фейк о "зверствах" ВСУ в Покровске

ЦПД
ВСУ
Read in English
Читати українською

Кремлевские медиа распространяют новый фейк о «зверствах» украинских военных. В этот раз пропагандисты придумали историю о том, что военнослужащие ВСУ якобы убили женщину и ребенка в Покровске ради автомобиля.

Главные тезисы

  • Российские пропагандисты распространяют фейк о 'зверствах' украинских военных в Покровске, без каких-либо подтверждений и доказательств.
  • Дезинформация создана для дискредитации украинской армии и отвлечения внимания от действий российских военных на Донбассе.

Российские пропагандисты придумали фейк о зверствах ВСУ в Покровске

В «новости» нет никаких подтверждений: ни фото или видео с места происшествия, ни свидетельства независимых очевидцев, ни информации от украинских или международных источников.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Единственным «доказательством» являются слова мужчины, представившегося местным жителем, процитированные российским государственным информагентством. При этом сюжет построен по типичному для пропаганды сценарию — максимально жестокое описание преступления без проверенных фактов.

Такие вбросы преследуют цель дискредитировать украинскую армию и отвлечь внимание от военных преступлений, которые систематически совершает Россия в зоне проведения боевых действий. Также враг пытается запугать население прифронтовых районов и навязать мнение о российской оккупации как «спасение».

Центр уже неоднократно опровергал подобные заявления российских пропагандистов о якобы оказавшихся фейками «зверствах» ВСУ на Донбассе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия активизирует распространение фейков насчет Украины перед встречей Трампа и Путина
ЦПД
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне снимают видео фейковых захватов населенных пунктов Украины
ГУР
ГУР раскрыло новую ложь россиян
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия распространяет фейк про 1,7 млн погибших и пропавших без вести воинов ВСУ
ЦПД
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?