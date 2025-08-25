Россия распространяет новый фейк о "зверствах" ВСУ в Покровске

Кремлевские медиа распространяют новый фейк о «зверствах» украинских военных. В этот раз пропагандисты придумали историю о том, что военнослужащие ВСУ якобы убили женщину и ребенка в Покровске ради автомобиля.

Российские пропагандисты придумали фейк о зверствах ВСУ в Покровске

В «новости» нет никаких подтверждений: ни фото или видео с места происшествия, ни свидетельства независимых очевидцев, ни информации от украинских или международных источников.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Единственным «доказательством» являются слова мужчины, представившегося местным жителем, процитированные российским государственным информагентством. При этом сюжет построен по типичному для пропаганды сценарию — максимально жестокое описание преступления без проверенных фактов.

Такие вбросы преследуют цель дискредитировать украинскую армию и отвлечь внимание от военных преступлений, которые систематически совершает Россия в зоне проведения боевых действий. Также враг пытается запугать население прифронтовых районов и навязать мнение о российской оккупации как «спасение». Поделиться

Центр уже неоднократно опровергал подобные заявления российских пропагандистов о якобы оказавшихся фейками «зверствах» ВСУ на Донбассе.