Россия активизирует распространение фейков насчет Украины перед встречей Трампа и Путина

Украина готовится к очередной волне активизации российской пропаганды, направленной на дестабилизацию внутренней и международной поддержки в контексте переговоров, военных обменов и важных государственных дат. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Главные тезисы
- Российская пропаганда активизирует распространение фейков о нежелании мира со стороны Украины и блокировании процесса обмена военнопленными перед встречей Трампа и Путина.
- Цель пропаганды — подорвать поддержку для Украины, создавая негативное впечатление о киевских властях и подчеркивая зависимость страны от России и США.
- Российские пропагандисты также планируют использовать социальные сети, включая TikTok, чтобы воздействовать на молодежную аудиторию и формировать негативный образ Украины.
Россия активизирует волну фейков по Украине на фоне встречи Трампа и Путина
Перед и после запланированной встречи президента США Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина на Аляске пропагандисты РФ активизируют кампании по дискредитации Украины как субъекта переговоров.
Главные месседжи — якобы нежелание Киева достичь мира, блокирование процесса, выдвижение нереалистичных требований, а также подчеркнуть зависимость Украины от России и США в решении ее судьбы.
Особо будут настаивать на идее, что только Москва и Вашингтон имеют контроль над европейской безопасностью, а Европа якобы не способна действовать самостоятельно.
Это часть попытки разрушить международную солидарность и посеять раскол между Киевом, Вашингтоном и Евросоюзом.
На фоне паузы в реальных обменах враг запускает фейки об "выборочном подходе Украины" к освобождению военнопленных, якобы отказу забирать своих и "непрозрачности переговоров".
На фоне подготовки к стратегическим учениям "Запад-2025" Россия и Беларусь готовят информационные вбросы о якобы наращивании сил у границ Украины, угрозе нового вторжения с севера.
Несмотря на отсутствие реальных изменений на границе, такие месседжи должны создать атмосферу страха и неуверенности украинского населения.
Российские пропагандисты намерены активно дискредитировать украинскую государственность, национальные символы и право на независимость.
Среди инструментов — псевдоисторические нарративы о "искусстве" Украины, "распаде единого народа" и "отсутствии настоящей государственной традиции". Также ожидается распространение слухов о "ракетных ударах" и терактах, чтобы посеять панику среди граждан.
Используя трагические события 2014 года, в частности, Иловайск, кремлевские пропагандисты попытаются деморализовать украинское общество, переложив ответственность за потери на украинское командование, умалчивая агрессию России.
Россия попытается представить Дугину как жертву "украинского терроризма" и выступить в роли потерпевшей стороны, подчеркивая якобы атаки на гражданское население. Активно будут освещать памятные мероприятия, чтобы сформировать международный образ Украины как радикального режима.
В преддверии парламентских выборов в Молдове (28 сентября) Кремль активизирует пропаганду, направленную на дискредитацию проевропейских властей, подрыв доверия к избирательному процессу и раскол диаспоры.
Основное внимание — на теме "политических заключенных" и репрессий против пророссийских сил.
Это должно подорвать веру в западную поддержку Украины и создать впечатление "изменения мирового курса" в пользу Москвы.
