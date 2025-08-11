Россия активизирует распространение фейков насчет Украины перед встречей Трампа и Путина
Украина готовится к очередной волне активизации российской пропаганды, направленной на дестабилизацию внутренней и международной поддержки в контексте переговоров, военных обменов и важных государственных дат. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Главные тезисы

  • Российская пропаганда активизирует распространение фейков о нежелании мира со стороны Украины и блокировании процесса обмена военнопленными перед встречей Трампа и Путина.
  • Цель пропаганды — подорвать поддержку для Украины, создавая негативное впечатление о киевских властях и подчеркивая зависимость страны от России и США.
  • Российские пропагандисты также планируют использовать социальные сети, включая TikTok, чтобы воздействовать на молодежную аудиторию и формировать негативный образ Украины.

Россия активизирует волну фейков по Украине на фоне встречи Трампа и Путина

Перед и после запланированной встречи президента США Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина на Аляске пропагандисты РФ активизируют кампании по дискредитации Украины как субъекта переговоров.

Главные месседжи — якобы нежелание Киева достичь мира, блокирование процесса, выдвижение нереалистичных требований, а также подчеркнуть зависимость Украины от России и США в решении ее судьбы.

Особо будут настаивать на идее, что только Москва и Вашингтон имеют контроль над европейской безопасностью, а Европа якобы не способна действовать самостоятельно.

Это часть попытки разрушить международную солидарность и посеять раскол между Киевом, Вашингтоном и Евросоюзом.

На фоне паузы в реальных обменах враг запускает фейки об "выборочном подходе Украины" к освобождению военнопленных, якобы отказу забирать своих и "непрозрачности переговоров".

Будут распространяться постановочные обращения и манипулятивные интервью, направленные на вызов эмоционального резонанса среди семей пленных и давление на украинские власти.

На фоне подготовки к стратегическим учениям "Запад-2025" Россия и Беларусь готовят информационные вбросы о якобы наращивании сил у границ Украины, угрозе нового вторжения с севера.

Несмотря на отсутствие реальных изменений на границе, такие месседжи должны создать атмосферу страха и неуверенности украинского населения.

Российские пропагандисты намерены активно дискредитировать украинскую государственность, национальные символы и право на независимость.

Среди инструментов — псевдоисторические нарративы о "искусстве" Украины, "распаде единого народа" и "отсутствии настоящей государственной традиции". Также ожидается распространение слухов о "ракетных ударах" и терактах, чтобы посеять панику среди граждан.

Используя трагические события 2014 года, в частности, Иловайск, кремлевские пропагандисты попытаются деморализовать украинское общество, переложив ответственность за потери на украинское командование, умалчивая агрессию России.

Особое внимание будет уделяться социальным сетям, в частности, TikTok, чтобы влиять на молодежную аудиторию.

Россия попытается представить Дугину как жертву "украинского терроризма" и выступить в роли потерпевшей стороны, подчеркивая якобы атаки на гражданское население. Активно будут освещать памятные мероприятия, чтобы сформировать международный образ Украины как радикального режима.

В преддверии парламентских выборов в Молдове (28 сентября) Кремль активизирует пропаганду, направленную на дискредитацию проевропейских властей, подрыв доверия к избирательному процессу и раскол диаспоры.

Основное внимание — на теме "политических заключенных" и репрессий против пророссийских сил.

Россия попытается использовать саммит Шанхайской организации сотрудничества и визит Путина в Китай для демонстрации якобы геополитической силы и поддержки со стороны азиатских стран.

Это должно подорвать веру в западную поддержку Украины и создать впечатление "изменения мирового курса" в пользу Москвы.

