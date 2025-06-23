Российские пропагандисты распространяют позорные фейки насчет удара РФ по Киеву

Россияне распространяют циничный фейк о том, что все удары РФ по Киеву в ночь на 23 июня были направлены исключительно по военным объектам, а гибель гражданских — это "результат работы украинского ПВО".
Главные тезисы
- Российские пропагандисты цинично распространяют фейки об ударах РФ по Киеву, перекладывая ответственность на украинское ПВО.
- Лживый нарратив кремлевской пропаганды направлен на оправдание агрессивных действий российской армии и привлечение недоверия украинцев.
- Откровенные манипуляции российских пропагандистов о работе украинской ПВО призваны произвести раскол между военными и гражданскими в Украине.
Россия распространяет позорные фейки о работе украинской ПВО в Киеве
Сразу после очередной массированной атаки в ночь на 23 июня, когда российские ракеты и дроны попали в жилые дома в столице и области, кремлевская пропаганда активизировала распространение лживых нарративов, чтобы снять с РФ ответственность за убийства гражданских жителей Киева и других украинских городов.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Как отметили в ЦПИ, эти заявления являются откровенной манипуляцией, которую Москва использует каждый раз после ударов по гражданской инфраструктуре. Таким образом, Россия пытается оправдать свои действия перед международным сообществом и посеять недоверие среди украинцев.
Напомним, Российская Федерация в ночь на 23 июня запустила по территории Украины более 350 беспилотников, баллистические и крылатые ракеты. Основное направление удара — Киев.
В столице разрушения в нескольких районах есть значительные повреждения инфраструктуры. По последним данным от МВД уже известно о 7 погибших, среди них 6 — в Киеве, 1 — в Белой Церкви (Киевщина).
При этом количество пострадавших в Киеве, по данным КМВА, выросло до 25-ти. Это в том числе 4 ребенка. 8 пострадавших — в Соломенском районе, 17 — в Шевченковском.
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