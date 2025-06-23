Российские пропагандисты распространяют позорные фейки насчет удара РФ по Киеву

Россияне распространяют циничный фейк о том, что все удары РФ по Киеву в ночь на 23 июня были направлены исключительно по военным объектам, а гибель гражданских — это "результат работы украинского ПВО".

Россия распространяет позорные фейки о работе украинской ПВО в Киеве

Сразу после очередной массированной атаки в ночь на 23 июня, когда российские ракеты и дроны попали в жилые дома в столице и области, кремлевская пропаганда активизировала распространение лживых нарративов, чтобы снять с РФ ответственность за убийства гражданских жителей Киева и других украинских городов.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Как отметили в ЦПИ, эти заявления являются откровенной манипуляцией, которую Москва использует каждый раз после ударов по гражданской инфраструктуре. Таким образом, Россия пытается оправдать свои действия перед международным сообществом и посеять недоверие среди украинцев.

Подобные заявления являются циничной и откровенной ложью российской пропаганды, которую Кремль прибегает каждый раз после террористических ударов по Украине, чтобы оправдать действия российской армии и пытаться спровоцировать раскол между военными и гражданскими в Украине. Поделиться

Напомним, Российская Федерация в ночь на 23 июня запустила по территории Украины более 350 беспилотников, баллистические и крылатые ракеты. Основное направление удара — Киев.

В столице разрушения в нескольких районах есть значительные повреждения инфраструктуры. По последним данным от МВД уже известно о 7 погибших, среди них 6 — в Киеве, 1 — в Белой Церкви (Киевщина).

При этом количество пострадавших в Киеве, по данным КМВА, выросло до 25-ти. Это в том числе 4 ребенка. 8 пострадавших — в Соломенском районе, 17 — в Шевченковском.