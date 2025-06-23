Російські пропагандисти поширюють ганебні фейки щодо удару РФ по Києву
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські пропагандисти поширюють ганебні фейки щодо удару РФ по Києву

Центр протидії дезінформації
Київ

Росіяни поширюють цинічний фейк про те, що нібито всі удари РФ по Києву у ніч на 23 червня були спрямовані виключно по військових об’єктах, а загибель цивільних — це "результат роботи української ППО".

Головні тези:

  • Російські пропагандисти намагаються виправдати удари РФ по Києву, використовуючи ганебні фейки про роботу української ППО.
  • Ці заяви є відвертою маніпуляцією та спрямовані на відволікання від відповідальності Росії за вбивство цивільних мешканців Києва.
  • Російська пропаганда використовує цей фейк для залучення недовіри українців та виправдання дій своєї армії перед світом.

Росія поширює ганебні фейки про роботу української ППО у Києві

Одразу після чергової масованої атаки у ніч на 23 червня, коли російські ракети та дрони влучили в житлові будинки у столиці та в області, кремлівська пропаганда активізувала поширення брехливих наративів, щоб зняти з РФ відповідальність за вбивства цивільних мешканців Києва та інших українських міст.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як зазначили у ЦПД, ці заяви є відвертою маніпуляцією, яку Москва використовує щоразу після ударів по цивільній інфраструктурі. Таким чином Росія намагається виправдати свої дії перед міжнародною спільнотою та посіяти недовіру серед українців.

Подібні заяви є цинічною і відвертою брехнею російської пропаганди, до якої Кремль вдається щоразу після терористичних ударів по Україні, щоб виправдати дії російської армії та намагатися спровокувати розкол між військовими й цивільними в Україні.

Нагадаємо, Російська Федерація у ніч на 23 червня запустила по території України понад 350 безпілотників, балістичні та крилаті ракети. Основний напрямок удару — Київ.

У столиці руйнування в кількох районах, є значні пошкодження інфраструктури. За останніми даними від МВС, вже відомо про 7 загиблих, серед них 6 — в Києві, 1 — в Білій Церкві (Київщина).

При цьому кількість постраждалих у Києві, за даними КМВА, зросла до 25-ти. Це в тому числі 4 дитини. 8 постраждалих — у Соломʼянському районі, 17 — у Шевченківському.

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