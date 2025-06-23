Російські пропагандисти поширюють ганебні фейки щодо удару РФ по Києву

Росіяни поширюють цинічний фейк про те, що нібито всі удари РФ по Києву у ніч на 23 червня були спрямовані виключно по військових об’єктах, а загибель цивільних — це "результат роботи української ППО".
Головні тези:
- Російські пропагандисти намагаються виправдати удари РФ по Києву, використовуючи ганебні фейки про роботу української ППО.
- Ці заяви є відвертою маніпуляцією та спрямовані на відволікання від відповідальності Росії за вбивство цивільних мешканців Києва.
- Російська пропаганда використовує цей фейк для залучення недовіри українців та виправдання дій своєї армії перед світом.
Росія поширює ганебні фейки про роботу української ППО у Києві
Одразу після чергової масованої атаки у ніч на 23 червня, коли російські ракети та дрони влучили в житлові будинки у столиці та в області, кремлівська пропаганда активізувала поширення брехливих наративів, щоб зняти з РФ відповідальність за вбивства цивільних мешканців Києва та інших українських міст.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Як зазначили у ЦПД, ці заяви є відвертою маніпуляцією, яку Москва використовує щоразу після ударів по цивільній інфраструктурі. Таким чином Росія намагається виправдати свої дії перед міжнародною спільнотою та посіяти недовіру серед українців.
Нагадаємо, Російська Федерація у ніч на 23 червня запустила по території України понад 350 безпілотників, балістичні та крилаті ракети. Основний напрямок удару — Київ.
У столиці руйнування в кількох районах, є значні пошкодження інфраструктури. За останніми даними від МВС, вже відомо про 7 загиблих, серед них 6 — в Києві, 1 — в Білій Церкві (Київщина).
При цьому кількість постраждалих у Києві, за даними КМВА, зросла до 25-ти. Це в тому числі 4 дитини. 8 постраждалих — у Соломʼянському районі, 17 — у Шевченківському.
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