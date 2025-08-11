Росія активізує поширення фейків щодо України перед зустріччю Трампа і Путіна

Україна готується до чергової хвилі активізації російської пропаганди, спрямованої на дестабілізацію внутрішньої та міжнародної підтримки у контексті переговорів, військових обмінів та важливих державних дат. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Росія активізує хвилю фейків щодо України на тлі зустрічі Трампа і Путіна

Перед та після запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна на Алясці, пропагандисти РФ активізують кампанії з дискредитації України як суб’єкта переговорів.

Головні меседжі — нібито небажання Києва досягти миру, блокування процесу, висунення нереалістичних вимог, а також підкреслення залежності України від Росії та США у вирішенні її долі.

Особливо наполягатимуть на ідеї, що лише Москва і Вашингтон мають контроль над європейською безпекою, а Європа нібито не здатна діяти самостійно.

Це частина спроби зруйнувати міжнародну солідарність і посіяти розкол між Києвом, Вашингтоном і Євросоюзом.

На тлі паузи у реальних обмінах ворог запускає фейки про "вибірковий підхід України" до звільнення військовополонених, нібито відмову забирати своїх та "непрозорість переговорів".

Поширюватимуться постановочні звернення та маніпулятивні інтерв’ю, спрямовані на виклик емоційного резонансу серед родин полонених та тиск на українську владу. Поширити

На тлі підготовки до стратегічних навчань "Захід-2025" Росія і Білорусь готують інформаційні вкиди про нібито нарощування сил біля кордонів України, загрозу нового вторгнення з півночі.

Попри відсутність реальних змін на кордоні, такі меседжі мають створити атмосферу страху та невпевненості серед українського населення.

Російські пропагандисти планують активно дискредитувати українську державність, національні символи і право на незалежність.

Серед інструментів — псевдоісторичні наративи про "штучність" України, "розпад єдиного народу" та "відсутність справжньої державницької традиції". Також очікується поширення чуток про "ракетні удари" та теракти, щоб посіяти паніку серед громадян.

Використовуючи трагічні події 2014 року, зокрема Іловайськ, кремлівські пропагандисти спробують деморалізувати українське суспільство, переклавши відповідальність за втрати на українське командування, замовчуючи агресію Росії.

Особлива увага приділятиметься соціальним мережам, зокрема TikTok, щоб впливати на молодіжну аудиторію.

Росія спробує представити Дугіну як жертву "українського тероризму" і виступити в ролі потерпілої сторони, підкреслюючи нібито атаки на цивільне населення. Активно висвітлюватимуть пам’ятні заходи, щоб сформувати міжнародний образ України як "радикального режиму".

Напередодні парламентських виборів у Молдові (28 вересня) Кремль активізує пропаганду, спрямовану на дискредитацію проєвропейської влади, підрив довіри до виборчого процесу і розкол діаспори.

Основна увага — на темі "політичних ув’язнених" та репресій проти проросійських сил.

Росія намагатиметься використати саміт Шанхайської організації співробітництва і візит Путіна до Китаю для демонстрації нібито геополітичної сили і підтримки з боку азійських країн.

Це має підірвати віру у західну підтримку України і створити враження "зміни світового курсу" на користь Москви.