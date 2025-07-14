У ЦПД попередили українців про нові фейки щодо наступу РФ на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЦПД попередили українців про нові фейки щодо наступу РФ на фронті

Центр протидії дезінформації
окупанти

Росія у найближчі два тижні посилить інформаційне нагнітання щодо нібито "нового наступу" на фронті. Також пропаганда РФ посилить операції проти ТЦК в Україні.

Головні тези:

  • Росія планує посилити інформаційне нагнітання щодо нібито нового наступу на фронті, а також проводити пропаганду проти ТЦК в Україні.
  • ЦПД розвінчав нові фейки РФ та наголошує, що дії армії РФ являються лише продовженням наступальної кампанії, початої ще у 2024 році.
  • Очікується посилення пропаганди, спрямованої проти української системи ТЦК, з метою дискредитації підтримки України з боку світових партнерів.

ЦПД розвінчав нові фейки РФ щодо наступу на фронті

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як зазначається, ворог буде намагатися подати дії своєї армії як новий етап військової операції. Хоча насправді йдеться про продовження наступальної кампанії, яка триває ще з 2024 року та не дала Росії очікуваних результатів.

Також очікується посилення інформаційної операції, спрямованої проти системи ТЦК в Україні.

На тлі російських ударів по будівлях ТЦК, які вже спричинили жертви серед цивільного населення, ворожа пропаганда за допомогою фейків та маніпуляцій намагатиметься сформувати хибне уявлення, ніби такі атаки підтримуються українцями.

ЦПД попереджає, що пропаганда РФ посилить меседжі для дискредитації підтримки України з боку партнерів, зокрема після зустрічі "коаліції охочих" та роботи над новими пакетами санкцій проти Москви.

Окрім того, очікується нова хвиля пропаганди до роковин трагедії MH17. Можлива активізація маніпуляцій на тему релігії до Дня хрещення Русі.

До слова, Axios з посиланням на обізнаних співрозмовників повідомило, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Путін нібито дав зрозуміти, що протягом наступних 60 днів наступатиме на фронті в Україні. За словами джерел видання, після цього Трамп міг змінити риторику щодо Росії та України.

Проте керівник ЦПД Андрій Коваленко, коментуючи це, заявив, що не йдеться про новий наступ Росії. Кремль планує продовжувати "м'ясні штурми" на сході в рамках наступу 2024 року, що провалюється.

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