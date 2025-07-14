У ЦПД попередили українців про нові фейки щодо наступу РФ на фронті

Росія у найближчі два тижні посилить інформаційне нагнітання щодо нібито "нового наступу" на фронті. Також пропаганда РФ посилить операції проти ТЦК в Україні.

ЦПД розвінчав нові фейки РФ щодо наступу на фронті

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як зазначається, ворог буде намагатися подати дії своєї армії як новий етап військової операції. Хоча насправді йдеться про продовження наступальної кампанії, яка триває ще з 2024 року та не дала Росії очікуваних результатів. Поширити

Також очікується посилення інформаційної операції, спрямованої проти системи ТЦК в Україні.

На тлі російських ударів по будівлях ТЦК, які вже спричинили жертви серед цивільного населення, ворожа пропаганда за допомогою фейків та маніпуляцій намагатиметься сформувати хибне уявлення, ніби такі атаки підтримуються українцями.

ЦПД попереджає, що пропаганда РФ посилить меседжі для дискредитації підтримки України з боку партнерів, зокрема після зустрічі "коаліції охочих" та роботи над новими пакетами санкцій проти Москви.

Окрім того, очікується нова хвиля пропаганди до роковин трагедії MH17. Можлива активізація маніпуляцій на тему релігії до Дня хрещення Русі.

До слова, Axios з посиланням на обізнаних співрозмовників повідомило, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Путін нібито дав зрозуміти, що протягом наступних 60 днів наступатиме на фронті в Україні. За словами джерел видання, після цього Трамп міг змінити риторику щодо Росії та України.