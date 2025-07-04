У ЦПД спростували російський фейк щодо евакуації міністерств з Києва
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЦПД спростували російський фейк щодо евакуації міністерств з Києва

Центр протидії дезінформації
Кабмін

Російські пропагандисти розсилають до українських державних структур фейковий лист нібито за підписом Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля від 30 червня 2025 року про «підготовку до евакуації міністерств і державних відомств на захід України».

Головні тези:

  • Російські пропагандисти поширюють фейковий лист щодо евакуації міністерств з Києва, підписаний Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
  • ЦПД підтвердив, що документ є вигаданим та спеціально створеним для поширення паніки у суспільстві.
  • Російська дезінформація спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні.

Росія поширює фейк про евакуацію з Києва міністерств і відомств України

Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомляє у Фейсбуці.

У сфальсифікованому «документі» зазначається, ніби Прем'єр-міністр доручив центральним органам виконавчої влади готувати приміщення у західних областях для можливої передислокації «у зв’язку з втратою територій».

Також там йдеться про начебто скорочення штатів відомств на 10% шляхом ліквідації посад на тимчасово захоплених територіях.

Окрім цього, зазначено «розпорядження» до 25 числа поточного місяця надати списки звільнених працівників мобілізаційного віку до територіальних центрів комплектування.

ЦПД верифікував цю інформацію та повідомляє, що насправді такого документа не існує — він повністю вигаданий росіянами.

Такий лист не був зареєстрований у Департаменті забезпечення документообігу при Кабінеті міністрів, як це передбачено обов'язковою процедурою. На фейковість «документа» вказує і наявність у ньому великої кількості орфографічних помилок.

У ЦПД підкреслили, що подібні інформаційні операції здійснюються ворогом, щоб посіяти паніку у суспільстві та дестабілізувати ситуацію в регіонах України і закликали не піддаватися на інформаційні маніпуляції та довіряти лише офіційним джерелам.

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