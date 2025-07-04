У ЦПД спростували російський фейк щодо евакуації міністерств з Києва

Російські пропагандисти розсилають до українських державних структур фейковий лист нібито за підписом Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля від 30 червня 2025 року про «підготовку до евакуації міністерств і державних відомств на захід України».
Головні тези:
- Російські пропагандисти поширюють фейковий лист щодо евакуації міністерств з Києва, підписаний Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
- ЦПД підтвердив, що документ є вигаданим та спеціально створеним для поширення паніки у суспільстві.
- Російська дезінформація спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні.
Росія поширює фейк про евакуацію з Києва міністерств і відомств України
Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомляє у Фейсбуці.
У сфальсифікованому «документі» зазначається, ніби Прем'єр-міністр доручив центральним органам виконавчої влади готувати приміщення у західних областях для можливої передислокації «у зв’язку з втратою територій».
Також там йдеться про начебто скорочення штатів відомств на 10% шляхом ліквідації посад на тимчасово захоплених територіях.
ЦПД верифікував цю інформацію та повідомляє, що насправді такого документа не існує — він повністю вигаданий росіянами.
Такий лист не був зареєстрований у Департаменті забезпечення документообігу при Кабінеті міністрів, як це передбачено обов'язковою процедурою. На фейковість «документа» вказує і наявність у ньому великої кількості орфографічних помилок.
У ЦПД підкреслили, що подібні інформаційні операції здійснюються ворогом, щоб посіяти паніку у суспільстві та дестабілізувати ситуацію в регіонах України і закликали не піддаватися на інформаційні маніпуляції та довіряти лише офіційним джерелам.
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