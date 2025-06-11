У ЦПД розвінчали російський фейк щодо "заборони евакуації" з прикордоння України

Російська пропаганда поширює дезінформацію буцімто українська влада, зокрема президент Володимир Зеленський, використовує цивільних як "живий щит", та забороняє евакуацію з прифронтових міст.
Головні тези:
- Російська пропаганда намагалася створити образ заборони евакуації з прифронтових міст українською владою, але це була маніпуляція.
- ЦПД довів, що російський фейк щодо евакуації з прикордоння України не відповідає дійсності.
- Виривання з контексту заяв президента є поширеною практикою російської пропаганди з метою поширення дезінформації.
ЦПД розвінчав російський фейк про евакуацію
Російська пропаганда поширює фейк, мовляв, українська влада забороняє евакуацію з прифронтових міст, використовуючи населення як "живий щит".
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Це повідомлення не відповідає дійсності та є маніпуляцією російської пропаганди. Фрагмент інтерв’ю, яке ворог вирвав із контексту, глава Української держави дав ще в грудні 2022 року французьким телеканалам TF1 і LCI. Йшлося не про евакуацію з прифронтових міст, а про гіпотетичну повну евакуацію Києва.
За словами центру, російська пропаганда часто вдається до подібних маніпуляцій. Виривання заяв з контексту є ефективним інструментом для спотворення дійсності та поширення дезінформації.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-