У ЦПД розвінчали російський фейк щодо "заборони евакуації" з прикордоння України

Російська пропаганда поширює дезінформацію буцімто українська влада, зокрема президент Володимир Зеленський, використовує цивільних як "живий щит", та забороняє евакуацію з прифронтових міст.

ЦПД розвінчав російський фейк про евакуацію

Російська пропаганда поширює фейк, мовляв, українська влада забороняє евакуацію з прифронтових міст, використовуючи населення як "живий щит".

На знак підтвердження росіяни цитують вирвані з контексту слова президента Володимира Зеленського. Поширити

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Це повідомлення не відповідає дійсності та є маніпуляцією російської пропаганди. Фрагмент інтерв’ю, яке ворог вирвав із контексту, глава Української держави дав ще в грудні 2022 року французьким телеканалам TF1 і LCI. Йшлося не про евакуацію з прифронтових міст, а про гіпотетичну повну евакуацію Києва.

За словами центру, російська пропаганда часто вдається до подібних маніпуляцій. Виривання заяв з контексту є ефективним інструментом для спотворення дійсності та поширення дезінформації.