У ЦПД розвінчали російський фейк щодо перемовин України та РФ у Стамбулі

Росіяни у мережі поширили фейк про нібито запланований час початку переговорів з Україною у Туреччині. Проте ця інформація не відповідає дійсності.

Росіяни поширюють брехню про час перемовин у Стамбулі

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Зранку 15 травня деякі російські медіа написали, що нібито переговори України та РФ у Стамбулі почнуться о 10:00.

Проте керівник ЦПД наголошує, що це фейк, а такий час не був запланований.

Росіяни закидають у медіа брехню про "початок перемовин в Туреччині" о 10 ранку по Москві. Це не відповідає дійсності. Такий час не був запланований. Поширити

Він не виключив, що росіяни хочуть маніпулювати темою перемовин, оскільки російські пропагандисти поширюють інформацію з наративом, що нібито "перемовини потрібні всім, окрім України".

Насправді рух до миру не треба хіба Росії, яка всіляко уникає припинення вогню на 30 днів і нормального діалогу, ще й поширює таку брехню.

Прокремлівські медіа повідомили, що російська делегація зранку 15 травня прибула до Стамбула.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що готовий зустрітися, але спочатку потрібне припинення вогню. Пізніше Зеленський заявив, що поїде до Туреччини на переговори 15 травня, але готовий лише на зустріч з Путіним.

Росія довго не розкривала, кого відправить на переговори у Туреччину. Пізно ввечері 14 травня Кремль затвердив склад делегації перемовників, але Путіна серед них не було. Делегацію РФ очолює помічник російського диктатора Володимир Мединський, який був на переговорах з Україною у 2022 році.