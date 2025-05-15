У ЦПД развенчали российский фейк по поводу переговоров Украины и РФ в Стамбуле

Россияне в сети распространили фейк о якобы запланированном времени начала переговоров с Украиной в Турции. Однако эта информация не соответствует действительности.

Россияне распространяют ложь о времени переговоров в Стамбуле

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Утром 15 мая некоторые российские СМИ написали, что якобы переговоры Украины и РФ в Стамбуле начнутся в 10:00.

Однако руководитель ЦПИ отмечает, что это фейк, а такое время не было запланировано.

Россияне забрасывают в медиа ложь о "начале переговоров в Турции" в 10 утра по Москве. Такое время не было запланировано. Поделиться

Он не исключил, что россияне хотят манипулировать темой переговоров, поскольку российские пропагандисты распространяют информацию с нарративом, что якобы "переговоры нужны всем, кроме Украины".

На самом деле движение к миру не нужно разве что России, которая всячески избегает прекращения огня на 30 дней и нормального диалога, еще и распространяет такую ложь.

Прокремлевские медиа сообщили, что российская делегация утром 15 мая прибыла в Стамбул.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что готов встретиться, но сначала нужно прекращение огня. Позже Зеленский заявил, что поедет в Турцию на переговоры 15 мая, но готов только на встречу с Путиным.

Россия долго не раскрывала, кого отправит на переговоры в Турцию. Поздним вечером 14 мая Кремль утвердил состав делегации переговорщиков, но Путина среди них не было. Делегацию РФ возглавляет помощник российского диктатора Владимир Мединский, находившийся на переговорах с Украиной в 2022 году.