У ЦПД развенчали российский фейк по поводу переговоров Украины и РФ в Стамбуле

Россияне в сети распространили фейк о якобы запланированном времени начала переговоров с Украиной в Турции. Однако эта информация не соответствует действительности.
Главные тезисы
- Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о переговорах Украины и РФ в Стамбуле.
- Российские СМИ распространяли ложную информацию о якобы запланированном времени начала переговоров, что было опровергнуто руководителем ЦПИ.
- Россия пытается манипулировать темой переговоров, внося ложные данные и пропаганду о том, что переговоры нужны всем, кроме Украины.
Россияне распространяют ложь о времени переговоров в Стамбуле
Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Утром 15 мая некоторые российские СМИ написали, что якобы переговоры Украины и РФ в Стамбуле начнутся в 10:00.
Однако руководитель ЦПИ отмечает, что это фейк, а такое время не было запланировано.
Он не исключил, что россияне хотят манипулировать темой переговоров, поскольку российские пропагандисты распространяют информацию с нарративом, что якобы "переговоры нужны всем, кроме Украины".
На самом деле движение к миру не нужно разве что России, которая всячески избегает прекращения огня на 30 дней и нормального диалога, еще и распространяет такую ложь.
Прокремлевские медиа сообщили, что российская делегация утром 15 мая прибыла в Стамбул.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что готов встретиться, но сначала нужно прекращение огня. Позже Зеленский заявил, что поедет в Турцию на переговоры 15 мая, но готов только на встречу с Путиным.
Россия долго не раскрывала, кого отправит на переговоры в Турцию. Поздним вечером 14 мая Кремль утвердил состав делегации переговорщиков, но Путина среди них не было. Делегацию РФ возглавляет помощник российского диктатора Владимир Мединский, находившийся на переговорах с Украиной в 2022 году.
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