У ЦПД развенчали российский фейк по поводу "запрета эвакуации" из приграничья Украины

Российская пропаганда распространяет фейк, мол, украинские власти запрещают эвакуацию из прифронтовых городов, используя население как "живой щит".

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Это сообщение не соответствует действительности и является манипуляцией русской пропаганды. Фрагмент интервью, которое враг вырвал из контекста, глава Украинского государства дал еще в декабре 2022 французским телеканалам TF1 и LCI. Речь шла не об эвакуации из прифронтовых городов, а о гипотетической полной эвакуации Киева.