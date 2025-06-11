У ЦПД развенчали российский фейк по поводу "запрета эвакуации" из приграничья Украины
Категория
Мир
Дата публикации

У ЦПД развенчали российский фейк по поводу "запрета эвакуации" из приграничья Украины

ЦПД
эвакуация
Читати українською

Российская пропаганда распространяет дезинформацию якобы украинские власти, в частности президент Владимир Зеленский, использует гражданских как "живой щит", и запрещает эвакуацию из прифронтовых городов.

Главные тезисы

  • Российская пропаганда распространяла дезинформацию о запрете эвакуации из прифронтовых городов, обвиняя украинские власти в использовании населения как “живого щита”.
  • Центр противодействия дезинформации доказал, что российский фейк не соответствует реальности и был вырван из контекста заявлений президента Украины.
  • Искажение фактов и их вырывание из контекста являются распространенной практикой российской пропаганды, направленной на создание ложных представлений об украинских властях.

ЦПД развенчал российский фейк об эвакуации

Российская пропаганда распространяет фейк, мол, украинские власти запрещают эвакуацию из прифронтовых городов, используя население как "живой щит".

В знак подтверждения россияне цитируют вырванные из контекста слова президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Это сообщение не соответствует действительности и является манипуляцией русской пропаганды. Фрагмент интервью, которое враг вырвал из контекста, глава Украинского государства дал еще в декабре 2022 французским телеканалам TF1 и LCI. Речь шла не об эвакуации из прифронтовых городов, а о гипотетической полной эвакуации Киева.

По словам центра, российская пропаганда часто прибегает к подобным манипуляциям. Вырыв заявлений из контекста является эффективным инструментом для искажения действительности и распространения дезинформации.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
У ЦПД развенчали российский фейк по поводу переговоров Украины и РФ в Стамбуле
Медынский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ЦПД развенчали российский фейк насчет обстрела Запорожской АЭС Украиной
ЦПД
ЗАЭС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия распространяет циничный фейк насчет удара по троллейбусному депо Харькова
ЦПД
депо

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?