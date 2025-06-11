У ЦПД развенчали российский фейк по поводу "запрета эвакуации" из приграничья Украины

Российская пропаганда распространяет дезинформацию якобы украинские власти, в частности президент Владимир Зеленский, использует гражданских как "живой щит", и запрещает эвакуацию из прифронтовых городов.
Главные тезисы
- Российская пропаганда распространяла дезинформацию о запрете эвакуации из прифронтовых городов, обвиняя украинские власти в использовании населения как “живого щита”.
- Центр противодействия дезинформации доказал, что российский фейк не соответствует реальности и был вырван из контекста заявлений президента Украины.
- Искажение фактов и их вырывание из контекста являются распространенной практикой российской пропаганды, направленной на создание ложных представлений об украинских властях.
ЦПД развенчал российский фейк об эвакуации
Российская пропаганда распространяет фейк, мол, украинские власти запрещают эвакуацию из прифронтовых городов, используя население как "живой щит".
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
Это сообщение не соответствует действительности и является манипуляцией русской пропаганды. Фрагмент интервью, которое враг вырвал из контекста, глава Украинского государства дал еще в декабре 2022 французским телеканалам TF1 и LCI. Речь шла не об эвакуации из прифронтовых городов, а о гипотетической полной эвакуации Киева.
По словам центра, российская пропаганда часто прибегает к подобным манипуляциям. Вырыв заявлений из контекста является эффективным инструментом для искажения действительности и распространения дезинформации.
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