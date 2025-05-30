Россия распространяет циничный фейк насчет удара по троллейбусному депо Харькова

Российские пропагандисты распространяют дезинформацию по удару беспилотниками по троллейбусному депо в Харькове в ночь на 30 мая. Вражеские ресурсы заявляют, что на территории предприятия был цех по производству дронов и пункт управления беспилотниками.

ЦПД развенчал российский фейк насчет удара по Харькову

На самом деле, российские «Шахеды» разбили троллейбусное депо, которое видно на многочисленных фото и видео с места происшествия, а также повредили многоквартирные дома рядом.

Враг применил по меньшей мере восемь ударных дронов. На территории предприятия не было никаких военных объектов. Поделиться

Подобной ложью враг пытается убедить общественность, будто эта атака была направлена не по мирному населению, а по военной цели.