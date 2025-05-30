Россия распространяет циничный фейк насчет удара по троллейбусному депо Харькова

Российские пропагандисты распространяют дезинформацию по удару беспилотниками по троллейбусному депо в Харькове в ночь на 30 мая. Вражеские ресурсы заявляют, что на территории предприятия был цех по производству дронов и пункт управления беспилотниками.
Главные тезисы
- Российские пропагандисты дезинформируют общественность, распространяя фейковые новости об ударе по троллейбусному депо в Харькове.
- Фото и видео подтверждают, что на самом деле было разбито троллейбусное депо, а не цех по производству дронов, как утверждают российские источники.
- Российские пропагандисты пытаются оправдать террористические акты, пытаясь передать атаку на мирное население как направленную по военной цели.
ЦПД развенчал российский фейк насчет удара по Харькову
На самом деле, российские «Шахеды» разбили троллейбусное депо, которое видно на многочисленных фото и видео с места происшествия, а также повредили многоквартирные дома рядом.
Подобной ложью враг пытается убедить общественность, будто эта атака была направлена не по мирному населению, а по военной цели.
Это уже классическое поведение русских пропагандистов. Таким образом, они пытаются оправдаться за террористические атаки по украинским городам.
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