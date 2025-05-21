У ЦПД развенчали российский фейк насчет обстрела Запорожской АЭС Украиной

Пропаганда РФ в очередной раз распространяет фейк о якобы «украинском обстреле» одного из объектов на территории Запорожской АЭС, не предоставляя никаких доказательств.

Россия распространяет фейк об обстреле ЗАЭС

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Пропаганда РФ активизировала дезинформационную кампанию вокруг Запорожской АЭС, направленную на дискредитацию Украины. В частности, вражеские ресурсы распространяют фейк о якобы «украинском обстреле» одного из объектов на территории ЗАЭС. Поделиться

Пропагандисты заявляют, что ВСУ якобы ударили по крыше учебного корпуса электростанции с тренажером реакторного зала. Как и в других случаях с фейковыми обвинениями в обстрелах ЗАЭС в адрес Украины, доказательств россияне не дают.

Как говорится, распространением подобной лжи Россия пытается дискредитировать Украину в глазах международного сообщества и оправдать свое незаконное военное присутствие на ядерном объекте.

Ранее Центр также сообщал, что россияне планируют выпустить пропагандистские видеосюжеты с целью закрепить из мирового сообщества мнение, что ЗАЭС якобы исторически принадлежит России, и переложить вину за совершение РФ военных преступлений на Украину. Поделиться

К тому же, недавно визит на ЗАЭС совершил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.