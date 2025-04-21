Окончание войны РФ против Украины. США предлагают сделать Запорожскую АЭС "нейтральной"

Издание The Wall Street Journal в материале отметило, что Соединенные Штаты ожидают ответа Киева, в частности о признании Крыма российским и отказа Украины от вступления в НАТО. Кроме того, США рассматривают идею нейтральной территории вокруг ЗАЭС.

США предлагают сделать Запорожскую АЭС "нейтральной"

На этой неделе Украина находится под давлением, чтобы ответить на серию далеко идущих идей администрации Трампа относительно того, как положить конец войне в Украине, включая потенциальное признание США оккупации Крыма Россией в 2014 году и отказа Киева от вступления в НАТО.

В издании отмечают, что, по словам западных чиновников, эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном чиновниками администрации президента США Дональда Трампа своим украинским коллегам в Париже 17 апреля. Поделиться

Ими тоже поделились с высокопоставленными европейскими чиновниками на дневной встрече.

Сейчас США ждут ответа Киева, который, как ожидается, поступит на встречи официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне позже на этой неделе. Тогда если будет сближение между американской, европейской и украинской позициями, предложения можно будет направить в Москву.

Чтобы оказать давление на Украину и Россию, государственный секретарь США Марко Рубио заявил 18 апреля, что администрация может приостановить свои переговорные усилия, если в течение следующих нескольких недель не будет достигнут прогресс в ключевых вопросах.

Целью дипломатического давления США является подготовка почвы для прекращения огня вдоль нынешних линий боевых действий и урегулирования войны России против Украины. Поделиться

20 апреля чиновник Государственного департамента США назвал идеи, представленные украинцам, вариантами, которые Киев должен взвесить, а не "принять или отвергнуть". Чиновник сказал, что "список потенциальных вариантов" был предоставлен "для обсуждения и обратной связи".

Издание отмечает, что признание Соединенными Штатами захвата Россией Крымского полуострова в 2014 году перечеркнуло бы более десятилетнюю американскую политику президентских администраций — как демократов, так и республиканцев.

В 2018 году государственный секретарь Майк Помпео, работавший при первой администрации Трампа, осудил аннексию Крыма Россией как угрозу "основополагающему международному принципу, разделяемому демократическими государствами: ни одна страна не может менять границы другой страны силой".

Конгресс США принял закон, выступающий против признания США оккупации Крыма Россией.

Еще одна идея США, по словам западных чиновников, предполагает определение территории вокруг Запорожской АЭС нейтральной территорией, которая может находиться под американским контролем.

В марте во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп поднимал вопрос приобретения украинских электростанций включая ядерные объекты, назвав это "лучшей защитой для этой инфраструктуры". Поделиться

WSJ предполагает, что, вероятно, ЗАЭС будет поставлять электроэнергию как на украинскую территорию, так и на оккупированные регионы, которые РФ захватила после вторжения в 2022 году и удерживает до сих пор.