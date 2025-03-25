Как считает старший корреспондент издания The Telegraph Роланд Олифант, главная цель российской делегации в Саудовской Аравии — затягивать переговоры по завершению войны против Украины как можно дольше. Пока команда диктатора Владимира Путина действительно имеет успех в реализации этой задачи.

Россия не заинтересована в завершении войны

Иностранный аналитик обращает внимание, что российская сторона крайне сдержанно прокомментировала новый раунд переговоров с США.

Что важно понимать, общих заявлений до сих пор не было, несмотря на громкие анонсы в медиа.

На этом фоне представитель Кремля Дмитрий Песков дал понять, что Москва не планирует раскрывать содержание российско-американских переговоров, состоявшихся накануне в Саудовской Аравии.

Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров не будет публиковаться. Этого не стоит ждать. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Все происходящее также прокомментировал Роланд Олифант.

Это процедурное болото, а не дипломатический прорыв. А это означает просто желание затянуть переговоры как можно дольше, — отметил старший корреспондент The Telegraph. Поделиться

К слову, американские власти также пока не спешат комментировать переговоры с Россией и озвучивать их результаты.