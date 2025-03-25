"Это болото". Эксперт проанализировал переговоры США и РФ
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"Это болото". Эксперт проанализировал переговоры США и РФ

Лавров
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Источник:  The Telegraph

Как считает старший корреспондент издания The Telegraph Роланд Олифант, главная цель российской делегации в Саудовской Аравии — затягивать переговоры по завершению войны против Украины как можно дольше. Пока команда диктатора Владимира Путина действительно имеет успех в реализации этой задачи.

Главные тезисы

  • Официальная Москва воздерживается от комментариев о ходе переговоров.
  • Американские власти также не спешат рассказывать, о чем удалось договориться с Кремлем.

Россия не заинтересована в завершении войны

Иностранный аналитик обращает внимание, что российская сторона крайне сдержанно прокомментировала новый раунд переговоров с США.

Что важно понимать, общих заявлений до сих пор не было, несмотря на громкие анонсы в медиа.

На этом фоне представитель Кремля Дмитрий Песков дал понять, что Москва не планирует раскрывать содержание российско-американских переговоров, состоявшихся накануне в Саудовской Аравии.

Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров не будет публиковаться. Этого не стоит ждать.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Все происходящее также прокомментировал Роланд Олифант.

Это процедурное болото, а не дипломатический прорыв. А это означает просто желание затянуть переговоры как можно дольше, — отметил старший корреспондент The Telegraph.

К слову, американские власти также пока не спешат комментировать переговоры с Россией и озвучивать их результаты.

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