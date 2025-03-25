"Это болото". Эксперт проанализировал переговоры США и РФ

Как считает старший корреспондент издания The Telegraph Роланд Олифант, главная цель российской делегации в Саудовской Аравии — затягивать переговоры по завершению войны против Украины как можно дольше. Пока команда диктатора Владимира Путина действительно имеет успех в реализации этой задачи.
Главные тезисы
- Официальная Москва воздерживается от комментариев о ходе переговоров.
- Американские власти также не спешат рассказывать, о чем удалось договориться с Кремлем.
Россия не заинтересована в завершении войны
Иностранный аналитик обращает внимание, что российская сторона крайне сдержанно прокомментировала новый раунд переговоров с США.
Что важно понимать, общих заявлений до сих пор не было, несмотря на громкие анонсы в медиа.
На этом фоне представитель Кремля Дмитрий Песков дал понять, что Москва не планирует раскрывать содержание российско-американских переговоров, состоявшихся накануне в Саудовской Аравии.
Все происходящее также прокомментировал Роланд Олифант.
К слову, американские власти также пока не спешат комментировать переговоры с Россией и озвучивать их результаты.
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