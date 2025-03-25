Як вважає старший кореспондент видання The Telegraph Роланд Оліфант, наразі головна ціль російської делегації у Саудівській Аравії — затягувати переговори щодо завершення війни проти України якомога довше. Наразі команда диктатора Володимира Путіна дійсно має успіх в реалізації цього завдання.

Росія не зацікавлена у завершенні війни

Іноземний аналітик звертає увагу на те, що російська сторона вкрай стримано прокоментувала новий раунд переговорів зі США.

Що важливо розуміти, спільних заяв досі не було, попри гучні анонси у медіа.

На цьому тлі речник Кремля Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що Москва не планує розкривати зміст російсько-американських переговорів, які відбулися напередодні у Саудівській Аравії.

Це переговори із зануренням у деталі, тому, звичайно, зміст цих переговорів публікуватися точно не буде. Цього не варто очікувати. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Усе, що наразі відбувається, також прокоментував Роланд Оліфант.

Це процедурне болото, а не дипломатичний прорив. А це означає просто бажання затягнути переговори якомога довше, — наголосив старший кореспондент видання The Telegraph. Поширити

До слова, американська влада також поки не поспішає коментувати переговори з Росією та озвучувати їхні результати.