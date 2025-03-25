"Це болото". Експерт проаналізував переговори США та РФ

Як вважає старший кореспондент видання The Telegraph Роланд Оліфант, наразі головна ціль російської делегації у Саудівській Аравії — затягувати переговори щодо завершення війни проти України якомога довше. Наразі команда диктатора Володимира Путіна дійсно має успіх в реалізації цього завдання.
Головні тези:
- Офіційна Москва утримується від коментарів про хід переговорів.
- Американська влада також не поспішає розповідати, про що вдалося домовитися з Кремлем.
Росія не зацікавлена у завершенні війни
Іноземний аналітик звертає увагу на те, що російська сторона вкрай стримано прокоментувала новий раунд переговорів зі США.
Що важливо розуміти, спільних заяв досі не було, попри гучні анонси у медіа.
На цьому тлі речник Кремля Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що Москва не планує розкривати зміст російсько-американських переговорів, які відбулися напередодні у Саудівській Аравії.
Усе, що наразі відбувається, також прокоментував Роланд Оліфант.
До слова, американська влада також поки не поспішає коментувати переговори з Росією та озвучувати їхні результати.
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