Закінчення війни РФ проти України. США пропонують зробити Запорізьку АЕС "нейтральною"

Видання The Wall Street Journal у матеріалі зазначило, що Сполучені Штати очікують на відповідь Києва, зокрема щодо визнання Криму російським і відмови України від вступу в НАТО. Крім того, США розглядають ідею нейтральної території навколо ЗАЕС.
Головні тези:
- Адміністрація Трампа тисне на Україну, щоб визнати Крим російським та відмовитися від вступу в НАТО.
- США пропонують зробити Запорізьку АЕС "нейтральною" для закінчення війни Росії проти України.
США пропонують зробити Запорізьку АЕС "нейтральною"
Цього тижня Україна перебуває під тиском, щоб відповісти на серію далекосяжних ідей адміністрації Трампа щодо того, як покласти край війні в Україні, включаючи потенційне визнання США окупації Криму Росією в 2014 році та відмови Києва від вступу в НАТО.
Ними також поділилися з високопоставленими європейськими чиновниками на денній зустрічі.
Зараз США чекають на відповідь Києва, яка, як очікується, надійде на зустрічі офіційних осіб США, України та Європи в Лондоні пізніше цього тижня. Тоді, якщо буде зближення між американською, європейською та українською позиціями, пропозиції можна буде направити до Москви.
Щоб чинити тиск на Україну та Росію, державний секретар США Марко Рубіо заявив 18 квітня, що адміністрація може призупинити свої переговорні зусилля, якщо протягом наступних кількох тижнів не буде досягнуто прогресу в ключових питаннях.
20 квітня високопосадовець Державного департаменту США назвав ідеї, представлені українцям, варіантами, які Київ має зважити, а не "прийняти або відкинути". Чиновник сказав, що "список потенційних варіантів" був наданий "для обговорення і зворотного зв'язку".
Видання зазначає, що визнання Сполученими Штатами захоплення Росією Кримського півострова у 2014 році перекреслило б більш ніж десятирічну американську політику президентських адміністрацій — як демократів, так і республіканців.
У 2018 році державний секретар Майк Помпео, який працював за першої адміністрації Трампа, засудив анексію Криму Росією як загрозу "основоположному міжнародному принципу, який поділяють демократичні держави: жодна країна не може змінювати кордони іншої країни силою".
Конгрес США прийняв закон, який виступає проти визнання США окупації Криму Росією.
Ще одна ідея США, за словами західних чиновників, передбачає визначення території навколо Запорізької АЕС нейтральною територією, яка може бути під американським контролем.
WSJ припускає, що, імовірно, ЗАЕС постачатиме електроенергію як на українську територію, так і на окуповані регіони, які РФ захопила після вторгнення 2022 року й утримує досі.
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