Переговори між США та Росією проходять у Саудівській Аравії — що відомо

Зустріч у Ер-Ріяді між США та РФ спрямована на досягнення прогресу у широкому припиненні вогню у війні Росії проти України.

Представники США та РФ зустрілися в Ер-Ріяді: що відомо

Американські та російські офіційні особи почали закриті переговори в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 24 березня.

Відомо, що зустріч делегацій Росії та США — закрита. Журналістів попросили покинути територію готелю The Ritz-Carlton, де вони проводяться.

США на цих переговорах представляють директор із планування політики при держсекретарі Майкл Антон, помічники спецпредставника США Кіта Келлога і представники офісу радника з нацбезпеки Майкла Волца.

З боку РФ у перемовинах беруть участь сенатор Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Бесєда. Поширити

Телеканал Al Arabiya зазначив, що переговори спрямовані на досягнення прогресу в широкому припиненні вогню в Україні, причому Вашингтон розглядає угоду про припинення вогню в Чорному морі, перш ніж досягти ширшої угоди.

За даними росЗМІ, перед переговорами помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомляв, що на переговорах буде порушено питання безпеки у Чорному морі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков натякав, що, окрім відновлення зернової угоди, обговорюватимуться інші "нюанси" та "аспекти" припинення війни проти України.

Разом з тим, як очікується, сторони обговорять "лінію контролю" між двома країнами, яку джерело Reuters охарактеризувало як "заходи з контролю, підтримання миру, заморожування ліній там, де вони є". За словами співрозмовника видання, обговорюються "заходи зі зміцнення довіри", зокрема повернення українських дітей, вкрадених Росією.

Пізніше з’явилася інформація, що США та Україна проведуть ще один раунд переговорів після контактів США з РФ, повідомляє The Guardian.