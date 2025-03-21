Нові переговори у Саудівській Аравії — до чого готуватися

Під час запланованої зустрічі між українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії мають намір визначати параметри пропозицій щодо різних режимів припинення вогню, які наразі запропоновані сторонами переговорів.
Головні тези:
- Зустріч в Саудівській Аравії 23 березня - технічний раунд переговорів, а не політичний.
- Мета зустрічі - з'ясувати всі деталі щодо способу функціонування, контролю та моніторингу рішень у межах угоди.
Чого очікувати від нового раунду перемовин
Нові деталі розкрив речник українського МЗС України Георгій Тихий.
За словами останнього, до зустрічі, яка відбудеться в Саудівській Аравії 23 березня, офіційний Київ ставиться як до двосторонніх українсько-американських переговорів.
Окрім того, вказано, що це буде технічний раунд, не політичний.
У центрі уваги сторін цього разу будуть деталі і імплементація рішень, які на політичному рівні вже ухвалені.
Також вказано, що Україна наразі не знає, як у Саудівській Аравії будуть відбуватися контакти американців з росіянами.
Тихий наголосив, що це вибір США, в який Київ не втручається.
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