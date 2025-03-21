Нові переговори у Саудівській Аравії — до чого готуватися
Категорія
Політика
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Нові переговори у Саудівській Аравії — до чого готуватися

Тихий
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Під час запланованої зустрічі між українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії мають намір визначати параметри пропозицій щодо різних режимів припинення вогню, які наразі запропоновані сторонами переговорів. 

Головні тези:

  • Зустріч в Саудівській Аравії 23 березня - технічний раунд переговорів, а не політичний.
  • Мета зустрічі - з'ясувати всі деталі щодо способу функціонування, контролю та моніторингу рішень у межах угоди.

Чого очікувати від нового раунду перемовин

Нові деталі розкрив речник українського МЗС України Георгій Тихий.

За словами останнього, до зустрічі, яка відбудеться в Саудівській Аравії 23 березня, офіційний Київ ставиться як до двосторонніх українсько-американських переговорів.

Окрім того, вказано, що це буде технічний раунд, не політичний.

У центрі уваги сторін цього разу будуть деталі і імплементація рішень, які на політичному рівні вже ухвалені.

Тобто мають зустрітися фахові люди з українського і американського боку, які зможуть з'ясувати всі деталі, як це має виглядати. Треба розуміти, як це буде працювати, хто це буде контролювати, яким чином буде відбуватися моніторинг.

Георгій Тихий

Георгій Тихий

Речник МЗС України

Також вказано, що Україна наразі не знає, як у Саудівській Аравії будуть відбуватися контакти американців з росіянами.

Тихий наголосив, що це вибір США, в який Київ не втручається.

Ми готуємося до переговорів в Саудівській Аравії саме як до двосторонньої українсько-американської історії, — пояснив спікер дипломатичного відомства.

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