Новые переговоры в Саудовской Аравии — к чему готовиться

В ходе запланированной встречи между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии намерены определить параметры предложений по разным режимам прекращения огня, которые существуют на данный момент.
Главные тезисы
- Встреча в Саудовской Аравии 23 марта – технический раунд переговоров, а не политический.
- Цель встречи – выяснить все детали о способе функционирования, контроля и мониторинга решений в рамках соглашения.
Чего ждать от нового раунда переговоров
Новые детали раскрыл спикер украинского МИД Украины Георгий Тихий.
По словам последнего, к встрече, которая состоятся в Саудовской Аравии 23 марта, официальный Киев относится как к двусторонним украинско-американским переговорам.
Кроме того, указано, что это будет технический раунд, не политический.
В центре внимания сторон будут детали и имплементация решений, которые на политическом уровне уже приняты.
Также указано, что Украина пока не знает, как в Саудовской Аравии будут происходить контакты американцев с россиянами.
Тихий подчеркнул, что это выбор США, в который Киев не вмешивается.
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