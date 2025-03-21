Новые переговоры в Саудовской Аравии — к чему готовиться
Категория
Политика
Дата публикации

Новые переговоры в Саудовской Аравии — к чему готовиться

Тихий
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Источник:  Интерфакс-Украина

В ходе запланированной встречи между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии намерены определить параметры предложений по разным режимам прекращения огня, которые существуют на данный момент.

Главные тезисы

  • Встреча в Саудовской Аравии 23 марта – технический раунд переговоров, а не политический.
  • Цель встречи – выяснить все детали о способе функционирования, контроля и мониторинга решений в рамках соглашения.

Чего ждать от нового раунда переговоров

Новые детали раскрыл спикер украинского МИД Украины Георгий Тихий.

По словам последнего, к встрече, которая состоятся в Саудовской Аравии 23 марта, официальный Киев относится как к двусторонним украинско-американским переговорам.

Кроме того, указано, что это будет технический раунд, не политический.

В центре внимания сторон будут детали и имплементация решений, которые на политическом уровне уже приняты.

То есть, должны встретиться профессиональные люди с украинской и американской стороны, которые смогут выяснить все детали, как это должно выглядеть. Надо понимать, как это будет работать, кто это будет контролировать, как будет происходить мониторинг.

Георгий Тихий

Георгий Тихий

Спикер МИД Украины

Также указано, что Украина пока не знает, как в Саудовской Аравии будут происходить контакты американцев с россиянами.

Тихий подчеркнул, что это выбор США, в который Киев не вмешивается.

Мы готовимся к переговорам в Саудовской Аравии как к двусторонней украинско-американской истории, — заявил спикер дипломатического ведомства.

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