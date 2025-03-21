США настроены взять на себя управление украинскими АЭС

Глава Министерства энергетики США Крис Райт официально подтвердил, что Штаты готовы взять на себя управление атомными электростанциями в Украине "без особых проблем", если Киев и Вашингтон договорятся об этом.

США готовы помочь Украине

Как отметил Крис Райт, Штаты настроены привлечь высококлассных американских ядерных экспертов, которые вместе с местными специалистами будут принимать взвешенные решения.

На этом фоне он напомнил, что именно у США есть богатый опыт в этой сфере.

По словам Райта, на сегодняшний день не ведется диалог о возможности приобретения американскими компаниями таких объектов, как Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе, находящаяся под российской оккупацией с начала войны.

Что важно понимать, с инициативой помочь в управлении энергетической инфраструктурой Украины первым выступил президент США Дональд Трамп. Это произошло во время телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Он сказал, что Соединенные Штаты могут значительно помочь в управлении этими станциями благодаря своему опыту в электроэнергетике и коммунальном секторе, — рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Поделиться

Она также начала утверждать, что американская собственность на эти объекты была бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергосистемы.